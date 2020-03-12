Появилась информация об отмене ЧМ-2020 по хоккею из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса были приняты очередные радикальные меры. Появилась информация о том, что чемпионат мира по хоккею – 2020 в Швейцарии будет отменен.
По данным RT, в самое ближайшее время об этом будет объявлено на официальном уровне. Стоит отметить, что турнир должен был пройти с 8 по 24 мая.
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