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Политика

Подставил Россию: подлость Лукашенко ужаснула народ

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже привычно воспринимается россиянами как политик, который только тянет из России ресурсы, ничего не давая взамен, и только плюет в ответ на братскую помощь. Однако его очередная подлость, поставившая под удар безопасность людей, все равно ужаснула народ.
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Александр Лукашенко ждет от России скидок на энергоресуры, прямой материальной помощи, субсидий и других мер экономической поддержки. В ответ он готов выступать с красивыми речами о братстве народов и союзнических отношениях.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В том случае, если белорусский лидер не получает желаемого, все обещания о дружбе он забывает, нагнетая в своей стране антироссийские настроения. Как напомнил политолог Андрей Суздальцев, двойную игру Александр Лукашенко ведет уже давно, причем часто его действия напрямую угрожают национальным интересам России.

Например, еще в 2015 году он отказался размещать на территории Белоруссии российскую военную базу. "А на самом деле, я вам скажу, база эта была предназначена для того, чтобы блокировать в случае чего американскую ПРО в Польше, ту самую, которая может запускать "Томагавки", о чем неоднократно говорил Путин.  НАТО очень благодарна Лукашенко, что не дал эту базу разместить", – цитирует "Царьград" эксперта.

Он добавил, что российская сторона закрывает глаза на подобного рода демарши со стороны Александра Лукашенко. "Близкая страна, народ не чужой, ладно, вы такие суверенные, вы кладете нам на голову, ладно, нам не впервой это дело", – заметил Андрей Суздальцев.

И хотя политики к подобного рода ходам привыкли, простой народ от подлости, которую продемонстрировал Александр Лукашенко, пришли в ужас. Для них стало серьезным ударом подобное пренебрежение белорусского лидера жизненно важными интересами столь близкого ему народа. Тем более, что безопасность миллионов людей в соседней стране он променял на призрачные обещания и похвалы со стороны НАТО.

Автор: 7 февраля 2020, 09:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
Ответить
Каждый день, 3000 человек заражаются Коронавирусом!!!
Белоруссия должна СРОЧНО Закрыть границы с Россией.
И прекратить закупать товары ВСЕ из Китая!
ЕСЛИ вы Этого не сделаете ВАМ ХАНА!
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС БЕЛОРУСИ!!!
игорь
Ответить
а он то причем
так себя ведет как раз президент россии - что все терпит а может ему такое от него на руку по тем или иным причинам
и главное - вы сами сделали из СССР бумагу для унитаза а теперь дурочку включаете что вас дека все страны СНГ предают
сами свою в 91 году предали а после ноете?
ПилигримГость
Ответить
Поклонская прокомментировала число 666 на автономерах
По мнению депутата, шумиха вокруг кода региона 666 никак не связана с православием.
Депутаты Госдумы Наталья Поклонская призвала россиян не бояться автомобильных номеров с кодом региона 666 и “перестать махать шашкой”. По ее мнению, к православию поднявшаяся вокруг этого числа шумиха не имеет никакого отношения.

П.С.
Что ты несёшь ?
ПилигримГость
Ответить
Правда о Попах РПЦ. Поездка в Москву. Атаман Сабур
Атаман Сабуров
v=JyhxSEj8lSE

П.С.
Попы все передрались и разделились !
Они многие приняли печать 666, другие нет!
Нет бы всем объединиться и не принимать начертание 666
НУ, НЕ СКОТЫ ЛИ?
ЖВАЧНЫЕ СКОТЫ!
Аминь
1

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