Геморрой: сделано заявление о неожиданных проблемах у Эрдогана

Российское информационное пространство постепенно наполняется данными о тонкой игре, которую против России ведет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Касается это как ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, так и дел, происходящих у российских границ.
На встрече с Владимиром Зеленским Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признает российскую принадлежность Крыма. У экспертов подобная политика удивления не вызвала. "Что Эрдоган получит от признания Крыма российским? Ничего, кроме геморроя", – в комментарии телеграм-каналу "Украина.ру" отметил Геворг Мирзаян.
"Соответственно, признавать пока ничего он не собирается. Ему выгодно поддерживать ситуацию в таком подвешенном состоянии и, грубо говоря, зарабатывать, торгуясь с президентом России Владимиром Путиным по нужным вопросам", – добавил эксперт.
Однако, как показала реакция общественности на демарш турецкого лидера, Эрдогану грозит неожиданная проблема. Россияне показали, что чувствительно воспринимают публичные заявления о Крыме, поэтому для плодотворного сотрудничества с Москвой, на которое, судя по всему, рассчитывает Анкара, турецкую позицию по принадлежности полуострова, возможно, придется пересмотреть.
Это загоняет Реджепа Тайипа Эрдогана в своеобразный тупик. Ему либо придется отказаться от собственных слов, озвученных публично, либо терпеть охлаждение отношений на важном направлении.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Что случилось с дочкой Успенской?
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Секс
Жена должна подчиняться
Ураааа! Это сладкое слово свобода?