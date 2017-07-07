Семейная драма Толстогановой Яковлева проводили в последний путь Редникова выставила приплюснутую грудь Климова с мужем произвели фурор

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Пятница 7 июля
Лента новостей
19:16
В Петербурге капитан судна пойдет под суд после столкновения с мостом
18:53
Челябинская белка стала сотрудником МВД (видео)
18:38
Странности первой встречи Путина и Трампа
18:21
37-летняя Александра Ребенок родила первенца
18:19
В Луганске произошла серия взрывов
18:16
Instagram беспорядочно блокирует аккаунты
18:03
ЧМ-2018 ускорил развитие Москвы
17:45
Дочь наплевала на обездвиженного Осина
17:31
В России придумали новый способ лечения гипертонии
17:21
Москвичей вылечат в "госпитале будущего"
17:15
Началась первая официальная встреча Путина и Трампа (видео)
17:02
Простак Трамп раскрыл все карты перед Путиным
16:50
Эрдоган и Си Цзиньпин окружили Путина на "семейном фото"
16:43
Дана Борисова на шикарной вилле жалуется на жизнь
16:34
Окровавленную Самбурскую сняли с полуголой девушкой
16:30
Госдума пересчитает пропускающих заседания депутатов
16:29
В гостях у звезды: Жасмин
16:27
Самолет с российскими футболистами экстренно пошел на посадку
16:07
Омского фермера скормили свиньям из-за 200 тысяч рублей
16:02
В Гамбурге полицию закидали коктейлями Молотова
15:59
Вдова Панина так и осталась одна
15:43
Назначен новый директор "Почты России"
15:33
Известный писатель выстрелил в лицо велосипедисту в Москве
15:21
Меланью Трамп заперли в немецком отеле
15:08
Гузеева пришла на съемки в пижаме
15:07
В Гамбурге напали на отель Путина
14:57
Человечество предупредили о неминуемой скорой гибели
14:53
Умер старейший ветеран московского "Локомотива"
14:47
Драчунья из "Дома-2" переплюнула бесстыжую Волочкову
14:45
Путин осчастливил Трампа на G20 (видео)
14:31
iPhone хотят запретить во всем мире
14:27
Российские туристы обманом отдохнули в турецком аll inclusive-отеле
14:26
Навальный вышел на свободу
14:08
Пассажир упал на рельсы в московском метро
13:58
Московский институт лишили лицензии
13:53
На "Нашествии" начались выборы президента
13:49
У Черного моря утонули три сестры
13:44
Россияне против понятия "глава семьи"
13:40
Эрнст женился на Малышевой
13:17
Москва угодит в мешок арктического холода
13:16
Нагиев отказал Лепсу
13:11
Исхудавший Басков шокировал торчащими ребрами
13:02
Московские хрущевки признали опасными для здоровья
13:01
США замахнулись сапогом в сторону марсиан
12:55
Неандерталец Трамп кошмарит Европу
12:44
Ведущий новостей устроил истерику в прямом эфире
12:31
Макрон дал пожилой жене повод для ревности на G20
12:28
Состоялось историческое рукопожатие Путина и Трампа
12:17
Яковлев жестоко обходился с женой
12:13
Состояние больной раком звезды "Дома-2" изменилось
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поклонская опубликовала порновидео
Язвительный супруг Пугачевой добрался до Малахова
Кончаловский об отключении Маши от системы жизнеобеспечения
Анисина с посиневшей губой – Джигурде: Ты за это ответишь
Дмитрий Шепелев увез сына из России
Возлюбленная о последних часах Олега Яковлева
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июль 7, 2017
просмотры: 123

Эрдоган и Си Цзиньпин окружили Путина на "семейном фото"

567

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит G20, который проходит с 7 по 8 июля 2017 года в немецком Гамбурге. По традиции гостей форума встречает глава принимающей стороны, поэтому на этот раз политиков приветствовала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Отметим, что у российского лидера на первый же день саммита запланировано несколько деловых встреч.

поделиться

комментарии

Самые экстравагантные наряды Жанны Агузаровой

Артистка отмечает круглую дату

567

Похудевшая Снигирь удивила изможденным видом

Изменившаяся после родов актриса снялась без макияжа

567

На Неделе моды показали "распухших" девушек

Голландский дизайнерский дуэт Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена вновь шокировал публику на Парижской неделе моды

567

70-летнего Сталлоне изуродовал ботокс

Актер всеми силами пытается удержать молодость

567

Дапкунайте без макияжа приняли за продавщицу

Актриса обещала никого не обсчитывать

567

Модели показали в Париже грудь на любой вкус

Со 2 по 6 июля в Париже проходит Неделя высокой моды

567

Жена оставила Ивана Охлобыстина

Актер без супруги, но с детьми вышел в свет

567

Как выглядят будущие монархи

Многие несовершеннолетние первые в очереди на престол

567

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

Фигуристы приняли участие в новом блистательном шоу Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта"

567

Соблазнительные звездные пенсионерки

Можно выглядеть отлично и в том возрасте, когда тебе сильно за 60

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев увез сына из России

Телеведущий показал фото с отдыха
Шоу-бизнес

Яковлев жестоко обходился с женой

Александра Куцевол рассказала, почему официально не вышла замуж за бывшего "Иванушку"

Политика

Путин осчастливил Трампа на G20 (видео)
Макрон дал пожилой жене повод для ревности на G20
Путин с порога заставил Меркель смеяться
Неандерталец Трамп кошмарит Европу

Шоу-бизнес

37-летняя Александра Ребенок родила первенца
Дочь наплевала на обездвиженного Осина
Дана Борисова на шикарной вилле жалуется на жизнь
Окровавленную Самбурскую сняли с полуголой девушкой

Проишествия

Меланью Трамп заперли в немецком отеле
У Черного моря утонули три сестры
Знаменитый футболист разбился в ДТП с чиновником
В Москве у священника украли планшет и канистру спирта

Lifestyle

Юрий Николаев назвал самых ярких выпускников "Утренней звезды"
Почему Нонна Мордюкова винила себя в смерти сына
Развратную "Игру престолов" посоветовали смотреть с родителями
Эрнст собрался "захватить" Китай
Шоу-бизнес

Кончаловский об отключении Маши от системы жизнеобеспечения

Андрей Малахов выяснил у режиссера правду о девочке
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова отказалась от родни

Родственники тщетно пытались наладить с ней контакт
Шоу-бизнес

Вдова Панина так и осталась одна

Говорят, личная жизнь актрисы не налажена
Политика

Простак Трамп раскрыл все карты перед Путиным

Психологи расшифровали рукопожатие лидеров России и США

Гороскоп

Совет на выходные
Отношения Тарасова и Костенко под угрозой
Как спасти Евгения Осина
Что общего между вегетарианцами и геями

Фоторепортажи

Эрдоган и Си Цзиньпин окружили Путина на "семейном фото"
Самые экстравагантные наряды Жанны Агузаровой
Похудевшая Снигирь удивила изможденным видом
На Неделе моды показали "распухших" девушек

Спорт

Знаменитая фигуристка пожаловалась на провалы в памяти
Теннисист съел муравья на матче Уимблдона (видео)
Медведева наказали за скандал в Лондоне
Липницкая показала фигуру после скандала с ожирением

Регионы

Муж грязно выругался на обидчика сенатора
Сибирячка набросилась на удаливших органы юной дочери врачей
Сбившую "пьяного" мальчика бросили за решетку
Аксенов заявил о массовой чистке рядов в Крыму
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru