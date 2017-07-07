Эрдоган и Си Цзиньпин окружили Путина на "семейном фото"

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит G20, который проходит с 7 по 8 июля 2017 года в немецком Гамбурге. По традиции гостей форума встречает глава принимающей стороны, поэтому на этот раз политиков приветствовала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Отметим, что у российского лидера на первый же день саммита запланировано несколько деловых встреч.
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