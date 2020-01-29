"Терпение подходит к концу": наглый Эрдоган угрожает России

Анкара оказалась серьезно возмущена тем фактом, что сирийские правительственный войска выбивают вооруженных боевиков из сирийского же города. При этом, по словам президента Турции, часть ответственности за подобное развитие событий, несет на себе и российская сторона.
"В последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи", – цитирует РИА Новости Реджепа Тайипа Эрдогана. "Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что, если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным", – туманно, не недвусмысленно пригрозил президент Турции.
Он добавил, что в данный момент можно констатировать исчезновение такого понятия, как астанинский процесс. Москва, Астана и Тегеран должны совместно подумать над тем, что необходимо сделать для его возрождения.
Отметим, в мае 2017 года в Астане Россия, Иран и Турция договорились о создании в Сирии четырех зон деэскалации. Три из них уже были переданы под контроль сирийских властей. Четвертая, расположенная преимущественно в Идлибе, продолжает находиться под контролем боевиков из запрещенной в Росии террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".
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