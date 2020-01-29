"Терпение подходит к концу": наглый Эрдоган угрожает России

Ближний Восток в очередной раз превратился в крайне неспокойное место. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил приплести к конфликту России, обвинив ее в несоблюдении обязательств и даже озвучив угрозы в ее адрес.

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