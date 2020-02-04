Зеленский выставил себя на посмешище скандальным обращением к Эрдогану

Встреча Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана предсказуемо обернулась дипломатическим скандалом. Украинский лидер попытался найти эмоциональные точки соприкосновения Киева и Анкары, но лишь указал на кардинальные отличая в положении и политике двух государств.

Еще во время президентства Петра Порошенко на международной арене Украина пользовалась риторическим приемом примешивания к чужим бедам. Например, выражая соболезнования жертвам терактов в Европе, украинские дипломаты не забывали добавлять, что в Донбассе гибнут люди, а их страна якобы стала жертвой российской агрессии.

Таким нехитрым способом политики пытались создать впечатление общей беды и на этом чувстве заручиться иностранной поддержкой. О том, насколько такой прием эффективен, остается только гадать. С уверенностью можно сказать только о том, что подход своего предшественника перенял и Владимир Зеленский. Примером могут служить его слова на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я выражаю соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе. Мы, Украина, которая уже шестой год находится в состоянии гибридной войны, знаем и понимаем как никто боль такой потери", – заявил Владимир Зеленский.

Украинский политолог Юрий Романенко от такого обращения пришел буквально в ужас. На своей странице в "Телеграм" он напомнил, что потери у турецких сил произошли в тот момент, когда они находились на территории Сирии. В глазах украинского эксперта Владимир Зеленский с тем же успехом мог выразить сожаление по поводу гибели российских солдат в Донбассе.

"Я понимаю, что Турция наш важный партнер, но нужно немного думать о контексте", – заключил Юрий Романенко. Действительно, украинские политики привыкли все происходящее в мире примерять на свои реалии, и странно, что на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Украины понял все в точности до наоборот. Политолог намекнул, что Владимир Зеленский в очередной раз выставил себя на посмешище, причем на международном уровне.

