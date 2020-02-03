"Плохо закончит": соратники подставили Владимира Зеленского скандальным заявлением

Государственный переворот, произошедший в Киеве в 2014 году, его сторонники именую не иначе как "Революция достоинства". Примечательно, что результатом "народной борьбы за свободу" стало полное игнорирование мнения большинство при принятии решений, ограничения для журналистов и просто для людей, желающих выразить свое мнение, не говоря уже о падении уровня жизни, гражданской войне и других проблемах.
В качестве протеста против сложившейся ситуации на последних выборах президента Украины рекордно большое количество избирателей проголосовали за Владимира Зеленского. Однако он, по каким-то причинам, продолжил курс своего предшественника Петра Порошенко. И хотя сам украинский лидер пытается отстраняться от событий 2014 года, его соратники регулярно подставляют его, делая сомнительные заявления.
Так, в Верховной раде к принятию готовится постановление в связи с шестилетием событий на Майдане, именуемых в документе "Революцией достоинства", передает "Политнавигатор". Проект поддержали, в том числе, и соратники Владимира Зеленского по партии "Слуга народа".
"Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор – быть частью Европы. Герои Небесной Сотни – украинцы и иностранцы, отдавшие жизнь во время Революции Достоинства, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины", – в частности говорится в документе.
Тот факт, что Владимир Зеленский косвенно поддержал подобное заявление огорчило тех его сторонников, которые видели в фигуре нового президента политика, который сможет прислушаться к чаяниям большинства. Пользователи Сети предположили, что такими темпами украинский лидер свою политическую карьеру буквально губит.
"Плохо закончит сей персонаж", "Казалось бы уже дно, но снизу постучали", "Все понятно: в их бедах виноваты все, кроме них самих" – вынесли свой вердикт комментаторы.
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