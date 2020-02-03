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Политика

"Плохо закончит": соратники подставили Владимира Зеленского скандальным заявлением

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Действующая от лица президента Украины партия "Слуга народа" серьезно подставила Владимира Зеленского своим заявлением по поводу шестилетней годовщины государственного переворота на Майдане. Депутаты хотели заручиться поддержкой радикалов, однако вместо этого показали слабость главы государства.
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Государственный переворот, произошедший в Киеве в 2014 году, его сторонники именую не иначе как "Революция достоинства". Примечательно, что результатом "народной борьбы за свободу" стало полное игнорирование мнения большинство при принятии решений, ограничения для журналистов и просто для людей, желающих выразить свое мнение, не говоря уже о падении уровня жизни, гражданской войне и других проблемах.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

В качестве протеста против сложившейся ситуации на последних выборах президента Украины рекордно большое количество избирателей проголосовали за Владимира Зеленского. Однако он, по каким-то причинам, продолжил курс своего предшественника Петра Порошенко. И хотя сам украинский лидер пытается отстраняться от событий 2014 года, его соратники регулярно подставляют его, делая сомнительные заявления.

Так, в Верховной раде к принятию готовится постановление в связи с шестилетием событий на Майдане, именуемых в документе "Революцией достоинства", передает "Политнавигатор". Проект поддержали, в том числе, и соратники Владимира Зеленского по партии "Слуга народа".

"Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор – быть частью Европы. Герои Небесной Сотни – украинцы и иностранцы, отдавшие жизнь во время Революции Достоинства, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины", – в частности говорится в документе.

Тот факт, что Владимир Зеленский косвенно поддержал подобное заявление огорчило тех его сторонников, которые видели в фигуре нового президента политика, который сможет прислушаться к чаяниям большинства. Пользователи Сети предположили, что такими темпами украинский лидер свою политическую карьеру буквально губит.

"Плохо закончит сей персонаж", "Казалось бы уже дно, но снизу постучали", "Все понятно: в их бедах виноваты все, кроме них самих" – вынесли свой вердикт комментаторы.

Автор: 3 февраля 2020, 09:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
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"КРЕМЛЬ ЗАСЕЛЁН БЕСАМИ"
Матушка говорила - "Народ под гипнозом, сам не свой, страшная сила обитает в воздухе, проникает везде, раньше болота и дремучие леса были обитанием этой силы, так как люди ходили в храмы, носили крест и дома были защищены образами, лампадами и освящением, и бесы пролетали мимо таких домов, а теперь бесами заселяются и люди по неверию и отвержению от Бога.
ПилигримГость
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Матушку Матрону окружали всегда люди верующие, они знали что они выберут – конечно же крест. Но они спрашивали матушку Матрону – а как же мы жить будем, без пищи? Святая Матрона говорила: «А мы помолимся, возьмём земельки, скатаем шарики, помолимся Богу, съедим и сыты будем!»
ПилигримГость
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В разговорах со своими близкими святая Матрона говорила: «Как мне вас жаль, доживёте до последних времен. Жизнь будет всё хуже и хуже. Тяжкая. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб и скажут – выбирайте!»

А ещё, видимо о последних временах матушка говорила так: Войны не будет, без войны все умрете, жертв будет много, все мертвые на земле лежать будете. Вечером всё будет на земле, а утром восстанете - всё уйдет в землю. Без войны война идет!"
ПилигримГость
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КАК МНЕ ВАС ЖАЛЬ.
ВРЕМЕНА БУДУТ ТЯЖКИЕ
(Матронушка)

ВСЕ УМРЕТЕ БЕЗ ВОЙНЫ! (ОТ КОРОНАВИРУСА!)

А ты доживешь до антихриста...
Увидишь его красавца с чёрной бородой

Не все доживут, почему?

Потому что жизнь коротка.
Едим Пальмовое Масло с закупоркой сосудов, атеросклеротические бляшки!
Сердце не может качать кровь по забитым Пальмовым Маслом сосудам и останавливается в полночь!
ПилигримГость
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Пекин занимает первое место в мире по Рыночной Капитализации.

Тифозная Палочка Летучей Мыши и Морской Змеи
Пекина не будет - вирус его съест!
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