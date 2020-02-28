Володин рассказал о самом важном законе февраля

В феврале самым важным, по мнению Вячеслава Володина, стал
закон об изменениях в программу материнского капитала. Нормативно-правовой акт
принят в рамках реализации послания президента Владимира Путина, подчеркнул
спикер Госдумы.
Семьи, в которых родился первенец, получат материнский капитал – более 466 тысяч рублей. А при рождении второго ребенка сумма выплат увеличится на 150 тысяч рублей, напомнил Володин. Принятые нормы вступают в силу задним числом – с 1 января 2020 года.
Кроме того, программа маткапитала продлевается до 2026 года. При этом процедура получения стала максимальной простой, передает слова Госдумы официальный сайт нижней палаты.
Назвал Вячеслав Володин и самых активных парламентариев февраля. Спикер отметил члена фракции "Единая Россия" Ольгу Окуневу, Алексея Куринного из КПРФ, либерал-демократа Сергея Иванова и члена "Справедливой России" Олега Нилова.
За подготовку законопроекта о горячем питании в школах председатель нижней палаты выделил комитет Госдумы по образованию и науке. "Это важная законодательная инициатива президента, направленная на укрепление здоровья наших детей", – сказал Володин.
Напомним, что в прошлом году парламентарии приняли ряд важных законов, направленных на поддержку граждан: о помощи обманутым дольщикам, об ипотечных каникулах, о запрете выдавать микрокредит под залог единственного жилья, о паллиативной помощи, доступе родственников в реанимацию и многие другие.
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