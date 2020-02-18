"Не позорьте себя": Володин призвал не голосовать за отсутствующих депутатов

Председатель Госдумы призвал парламентариев не голосовать за
отсутствующих коллег. "Если нет депутатов – не позорьте их и себя", -
сказал Володин.
Каждый парламентарий должен голосовать только за себя, подчеркнул спикер. Он напомнил коллегам о норме думского регламента, которая запрещает голосовать за других депутатов.
Сам законопроект о бесплатном горячем питании школьников в итоге был принят. Документ очень важный, о его необходимости в послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. И несмотря на занятость, некоторые депутаты смогли присутствовать на заседании, отметил Вячеслав Володин и указал на главу думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.
А кто-то устроил себе отдых, возмутился спикер нижней палаты. "Вот вам ответы на вопросы о том, насколько мы готовы в том числе к тем полномочиям, которые будем рассматривать в рамках изменения конституции. С себя надо начинать", – добавил Володин.
Работа по укреплению дисциплины депутатского корпуса ведется с самого начала работы седьмой Думы. Вячеслав Володин определил главные принципы, на которых должна строиться работа парламентариев: эффективность, дисциплина и качество.
По его инициативе были приняты ряд мер, значительное повысившие дисциплину на Охотном Ряду и как следствие – качество принимаемых законов. Поправки в регламент обязали депутатов посещать пленарные заседание, за нарушение – штраф. Никаких передач права голоса по доверенности больше нет - парламентарий обязан высказывать мнение по нормативно-правовым актам лично.
Инициативы депутатов стали более авторскими, а к работе над документами теперь привлекаются сразу несколько думских комитетов. Кроме того, законопроекты проходят экспертную оценку.
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