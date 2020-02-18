"Не позорьте себя": Володин призвал не голосовать за отсутствующих депутатов

Вопросам дисциплины в Госдуме седьмого созыва уделяется особое внимания. Разговор об этом зашел и во время пленарного заседания во вторник, 18 февраля. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин возмутился отсутствием некоторых депутатов на заключительном, третьем чтении законопроекта о бесплатном горячем питании школьников.



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