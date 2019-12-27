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Политика

Володин назвал самые важные законы 2019 года

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего года. Он назвал важнейшие, на его взгляд, законопроекты, принятые депутатами за прошедшие 12 месяцев. 
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В приоритете у парламентариев были законы, которые помогают людям, подчеркнул председатель нижней палаты. Много внимания депутаты уделили защите прав граждан на собственное жилье, подчеркнул Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, и создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков в будущем. Приняты законы о запрете выдавать микрокредит под залог единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации", – напомнил спикер Госдумы.

Также депутаты проработали и приняли законы о паллиативной помощи, о доступе родственников в реанимации. Нормативные акты парламентарии активно обсуждали с общественностью и экспертами. 

По словам Володина, Новый год он планирует встречать дома с семьей. "Желаю здоровья, счастья, любви, домашнего тепла, побольше радостных событий в Новом году", – сказал спикер.

18 декабря Госдума закрыла осеннюю сессию. За прошедшие несколько месяцев было принято более 200 законов, а за уходящий год – 530 нормативно-правовых актов, рассказал Вячеслав Володин. Депутаты рассмотрели бюджет на следующие три годы, приняли меры по поддержке обманутых дольщиков, развитию села, продолжилась работа по улучшению качества нормативно-правовых актов.

Новый политический сезон на Охотном Ряду начнется через две недели. Первое пленарное заседание весенней сессии депутаты проведут 14 января.

Автор: 27 декабря 2019, 14:26

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