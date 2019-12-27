Володин назвал самые важные законы 2019 года

В приоритете у парламентариев были законы, которые помогают
людям, подчеркнул председатель нижней палаты. Много внимания депутаты уделили защите прав граждан на собственное жилье, подчеркнул Володин.
"Это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, и создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков в будущем. Приняты законы о запрете выдавать микрокредит под залог единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации", – напомнил спикер Госдумы.
Также депутаты проработали и приняли законы о паллиативной помощи, о доступе родственников в реанимации. Нормативные акты парламентарии активно обсуждали с общественностью и экспертами.
По словам Володина, Новый год он планирует встречать дома с семьей. "Желаю здоровья, счастья, любви, домашнего тепла, побольше радостных событий в Новом году", – сказал спикер.
18 декабря Госдума закрыла осеннюю сессию. За прошедшие несколько месяцев было принято более 200 законов, а за уходящий год – 530 нормативно-правовых актов, рассказал Вячеслав Володин. Депутаты рассмотрели бюджет на следующие три годы, приняли меры по поддержке обманутых дольщиков, развитию села, продолжилась работа по улучшению качества нормативно-правовых актов.
Новый политический сезон на Охотном Ряду начнется через две недели. Первое пленарное заседание весенней сессии депутаты проведут 14 января.
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