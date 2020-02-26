"Мы вас сделали": Жириновский жестко унизил украинцев

Яростной речью глава либерал-демократов разразился в эфире
программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Владимир
Жириновский вступил в перепалку с бывшим депутатом Верховной рады Александром
Ковтуненко. Политики поспорили об истории Незалежной.
По словам главы ЛДПР, Украины никогда не существовало, она была создана большевиками. "Мы вас сделали! 80% русских заставили записать себя в паспортах "украинец"!" – заявил Жириновский. Незалежную он назвал "полугосударством, полутерриторрией".
Ковтуненко в ответ возразил, что украинцы разговаривали на родном языке с X века. В итоге в яростную перепалку пришлось вмешаться ведущим.
Ранее Владимир Жириновский высмеял надежды Владимира Зеленского на вступление Украины в Евросоюз. Об этом президент Незалежной заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В связи с уходом Великобритании из ЕС наступило подходящее время для вступления Киева в интеграционное объединение.
Украину лидер либерал-демократов назвал разворованной и погрязшей в войне страной и призвал тамошних политиков не питать иллюзий. "Это смешно. Украина – страна Лимония чудес и беззакония", – написал глава ЛДПР в своем телеграм-канале.
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