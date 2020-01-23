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Политика

Жириновский поставил на место распустившего язык Зеленского

Владимир Жириновский. Фото: Aleksey Bychkov/www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник, грезит о вступлении в Евросоюз. В полемику с ним вступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик резко высказался о нынешнем состоянии Незалежной. 
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Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский поделился планами Киева на вступление в Евросоюз. По его словам, для этого настало подходящее время, и Украина могла бы занять место Великобритании, которая скоро покинет ЕС.

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На эти слова резко отреагировал Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР призвал украинских политиков не питать иллюзий. Евросоюз покидает богатое и развитое государство, а вместо него Киев предлагает разворованную и погрязшую в гражданской войне страну. "Это смешно. Украина – страна Лимония чудес и беззакония", – написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Ранее лидер Либерал-демократической партии предсказал скорое начало новой войны на Украине. По его мнению, очередной виток напряженности будет спровоцирован политикой США.

Соединенные Штаты виновны во многих конфликтах в самых разных точках планеты, напомнил Жириновский. "Им нужно, чтобы зажглась Европа, а какая страна располагается в центре Европы? Украина!" – сказал политик в эфире одного из телеканалов.

Курс Украины на вступление Евросоюз и НАТО закрепил в Конституции страны пятый президент Петр Порошенко. После вступления в должность Владимир Зеленский пообещал продолжить внешнюю политику скандального предшественника. 

Автор: 23 января 2020, 14:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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