Жириновский поставил на место распустившего язык Зеленского

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе,
Зеленский поделился планами Киева на вступление в Евросоюз. По его словам, для
этого настало подходящее время, и Украина могла бы занять место Великобритании,
которая скоро покинет ЕС.
На эти слова резко отреагировал Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР призвал украинских политиков не питать иллюзий. Евросоюз покидает богатое и развитое государство, а вместо него Киев предлагает разворованную и погрязшую в гражданской войне страну. "Это смешно. Украина – страна Лимония чудес и беззакония", – написал Жириновский в своем телеграм-канале.
Ранее лидер Либерал-демократической партии предсказал скорое начало новой войны на Украине. По его мнению, очередной виток напряженности будет спровоцирован политикой США.
Соединенные Штаты виновны во многих конфликтах в самых разных точках планеты, напомнил Жириновский. "Им нужно, чтобы зажглась Европа, а какая страна располагается в центре Европы? Украина!" – сказал политик в эфире одного из телеканалов.
Курс Украины на вступление Евросоюз и НАТО закрепил в Конституции страны пятый президент Петр Порошенко. После вступления в должность Владимир Зеленский пообещал продолжить внешнюю политику скандального предшественника.
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