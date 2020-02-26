"Сможет стать президентом": назван вероятный преемник Путина

Недавнее посещение премьер-министром Михаилом Мишустиным
Кургана вызвало большой резонанс. Глава правительства посетил одну из местных
больниц и остался недоволен увиденным. Работать и лечиться в таких условиях
невозможно, заявил он.
Наблюдатели разглядели в поведении премьера продолжение политики Владимира Путина. Но при всех достоинствах у главы правительства есть одна слабая точка, считает глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Эксперт напомнил, что Мишустин был политиком, а не чиновником. А соответствующий крупному политику имидж нужно нарабатывать, подчеркнул аналитик. По его мнению, поездки по регионам и знакомство с местной спецификой позволят главе правительства стать настоящим политиком.
"Если выборы произойдут в 2024 году, наверное, он сможет стать президентом", – полагает Журавлев.
Впрочем, бывшего главу кабмина Дмитрия Медведева эксперт сбрасывать со счетов не стал, отмечает "Царьград". Также политолог призвал внимательно наблюдать за министром обороны Сергем Шойгу.
Михаил Мишустин возглавил правительство 16 января. До этого он в течение 10 лет руководил Федеральной налоговой службой. Президент Владимир Путин поручил кабмину работать над повышением уровня жизни граждан и выполнением национальных проектов. Новому премьеру глава государства доверяет: в интервью ТАСС президент признался, что сделал выбор в пользу главы налогового ведомства самостоятельно.
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