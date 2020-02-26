Послание преемникам: стало известно о завещании Путина

По ее словам, изменения в Конституцию, которые готовит
Кремль, позволят Москве не исполнять решения международных судов. Речь идет о
статусе Крыма, заявила Зеркаль в интервью газете "Европейская
правда".
Конституционная реформа – своеобразное завещание для будущих российских лидеров, считает она. "О том, что Крым нельзя отдавать", - пояснила Зеркаль. По ее мнению, вопрос принадлежности полуострова еще встанет перед российским руководством.
Если изменения в Конституцию будут приняты, возвращение полуострова для Украины серьезно осложнится, уверена бывший замминистра иностранных дел. В таком случае преемникам Путина придется снова менять основной закон, пояснила дипломат.
Ранее актер Владимир Машков выступил с инициативой прописать в основном законе запрет на отчуждение российских территорий. Поправка была предложена в рамках рабочей группы по изменению Конституции.
Запрет на отчуждение территорий планируется прописать в статье 67. Нарушением основного закона также будут считаться призывы к отторжению от России ее частей. По мнению участников рабочей группы, это позволит защитить суверенитет и территориальную целостность страны.
С инициативой о реформе Конституции Владимир Путин выступил в послании Федеральному собранию 15 января. Глава государства предложил перераспределить полномочия между ветвями власти, ограничить срок президентских полномочий двумя сроками, прописать в основном законе запрет для высших чиновников иметь иностранное гражданство, отразить в основном законе положения об обязательной индексации пенсий и прочее.
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