"Сожаление и стыд": Мишустин пришел в ужас от российской больницы

В столице региона премьер-министр посетил Курганскую больницу скорой помощи. О плачевном состоянии медицинских учреждений в провинции говорят уже не первый год, но увиденное главу кабмина все равно очень удивило.
По словам Мишустина, ни работать, ни лечиться в курганской больнице невозможно. "Очень грустно, что в таком состоянии больница", – сказал глава правительства. Мишустин признался, что увиденное вызывает у него "сожаление и стыд".
Тем не менее, самые трудные времена у медицинского учреждения, вероятно, позади: премьер-министр пообещал выделить на реконструкцию больницы 200 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт помещений и закупку нового медицинского оборудования.
В Кургане у главы правительства также запланировано совещание по социально-экономическому развитию региона. Кроме того, Мишустин собирается встретиться с представителями общественности.
Михаил Мишустин возглавил правительство 16 января. В новом кабинете министров практически полностью обновлен социальный блок. Главной задачей нового премьера президент Владимир Путин назвал повышение уровня жизни граждан и выполнение национальных проектов. Прежде всего речь идет о развитии медицины, образования, поддержке детей.
Ранее в интервью ТАСС глава государства признался, что сделал выбор в пользу Мишустина самостоятельно. Президент пояснил, что прежде всего руководствовался профессиональными качествами чиновника.
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