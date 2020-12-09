Решение МОК стало болезненным для Виктора Лукашенко – журналист

На фоне непрекращающихся акций протеста в Белоруссии Международный олимпийский комитет (МОК) решил запретить членам руководства НОК республики участвовать в турнирах организации за то, что они не защищают спортсменов от политической дискриминации.
Александр Лукашенко, который является не только президентом страны, но и национального олимпийского комитета, возмущен поведением МОК. Белорусский лидер считает, что необходимо обратиться в суд. "Зачем же детей трогать?", – выразил недоумение он.
Автор новостного портала UDF.BY Павел Янукович обратил внимание: Лукашенко заговорил о детях неспроста. Мол, таким образом президент показал, насколько болезненным стало решение МОК для его сына Виктора, который на протяжении долгих лет создавал респектабельный имидж, будучи вице-президентом национального олимпийского комитета Белоруссии.
Старший наследник Александра Григорьевича как минимум три раза встречался с президентом МОК Томасом Бахом и жал ему руку. Например, на Европейских играх в Минске и на полях 48-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Польше. Еще одна беседа была в Лозанне.
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