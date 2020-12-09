Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Среда
9 декабря
Лента новостей
22:05
Известного российского певца обвинили в избиении: Спасибо за синяки
22:01
В Сочи женщина разделась на глазах туристов
22:00
Эксперт предрек двоевластие в Белоруссии: Конфликт Лукашенко с преемником неизбежен
21:53
Уфолог объявил о раскрытии тайны НЛО
21:33
На стройках в Подмосковье выявили почти десять тысяч нарушений
21:32
Шнуров снова приложил Пригожина: Холеная моська
21:24
МИД Израиля вызвал к себе посла России
20:50
"Это стало большой неожиданностью": заменившая Колтового актриса поделилась переживаниями
20:50
Жителей Реутова напугали звуки из пруда
20:27
Бывшего топ-менеджера "Ростеха" задержали за мошенничество
20:01
"При чем тут пандемия?": Путин удивился росту цен на продукты
19:58
Война еще не проиграна: у провалившегося в суде Деппа появился шанс
19:47
В элитной армейской части США разразился секс-скандал
19:44
Эксперт назвал категорию устойчивых к COVID-19 людей
19:25
Решение МОК стало болезненным для Виктора Лукашенко – журналист
19:10
Бывшая любовница хочет ампутировать половой орган Алибасова за ненадобностью
19:01
В Башкирии четверо детей отравились хлором
18:58
Полтора миллиона на ветер: муж Алины Вердиш подала в суд на эксперта "Битвы экстрасенсов" Сергея Сафронова
18:51
Гороскоп для Тельцов на 2021 год
18:40
С Первого канала взыскали крупную сумму денег из-за выступлений в шоу "Голос 60+"
18:39
В Дании россиянина заподозрили в шпионаже
18:15
"Русский Джонни Депп": Дима Билан удивил преображением
18:03
К чему снится лошадь
17:58
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
17:37
Известный актер Александр Самойлов скончался от страшной болезни
17:27
"О ней не говорят": Садальский о скрытной затворнице-дочери Олега Табакова
17:05
"Быдло и ПТУшники": Панин в шоке от выпуска скандального шоу с Джигурдой
17:00
"Дни.ру" раздают подарки: серебряные серьги с аметистами
16:50
Что рассорило Бурака Озчивита с партнершей по сериалу "Черная любовь"
16:34
"В полном ужасе": в Сети появилось душераздирающее фото вернувшегося с того света известного актера
16:22
Российские власти обеспечат жильем и пособием новую категорию льготников
16:14
Суд развел Пелагею с Телегиным и лишил его четверти доходов
16:12
"Это вообще ниже плинтуса!": Левкин поделился подробностями участия в телешоу
16:03
Уколотому Юрию Стоянову запретили алкоголь
16:01
Политолог: Лукашенко пытается примерить на себя роль советского генсека
16:00
В Сети появились кадры семейной идиллии Егора Крида и Нюши с их сыном
15:39
"Что за рыжая баба?": Виторган спровоцировал слух о расставании с Нинидзе
15:26
Впервые за 2 года: известный экономист Делягин предрек рекордный обвал доллара
15:26
Ситуация на Украине вышла из-под контроля Зеленского – политолог
15:16
Ефремов обратился к младшему сыну убитого им Захарова: Я не могу простить себя
15:12
Пропорции остались неизменными: Троянова из сериала "Ольга" решилась на омоложение
14:57
"Я был обескуражен": Соседов пожаловался на нападки Милявской
14:32
Сын Джигарханяна обвинил Петросяна в клевете после слов о мучительной смерти отца
14:30
Перенесшая операцию на лице дочь Гузеевой сразила поклонников внешним видом
14:20
В Кремле отреагировали на слухи о сокрытии местонахождения Путина
14:11
"Давайте, двойняшки!": у Риз Уизерспун появился клон
14:11
Песков: Петербург находится у "красной черты" из-за коронавируса
14:04
Бывшего мужа Гагариной перестали узнавать
14:03
В машину звезды "Молодежки" въехал КамАЗ
13:56
Появились подробности состояния подхватившего опасный вирус Ширвиндта
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Петросян: Джигарханян сгнил, лежа в постели
"Джигарханяна можно было спасти": Цымбалюк-Романовская сделала сенсационное заявление
Эксперт заявил о провале пытающегося превратить Белоруссию в трудовой концлагерь Лукашенко
Сын Джигарханяна обвинил Петросяна в клевете после слов о мучительной смерти отца
Предсказана судьба Белоруссии без Лукашенко: Власть олигархов и передел собственности
"Смерть Джигарханяна вдохновила меня": счастливая Цымбалюк-Романовская принимает поздравления
Политика
Эксперт предрек двоевластие в Белоруссии: Конфликт Лукашенко с преемником неизбежен

Эксперт предрек двоевластие в Белоруссии: Конфликт Лукашенко с преемником неизбежен

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инициатива президента Александра Лукашенко о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания грозит стране продолжением политического кризиса, считает политолог Артем Шрайбман. По его мнению, конфликт нынешнего президента и его преемника неизбежен.
прочитано 3717 раз

Лукашенко предложил отразить роль Всебелорусского народного собрания (ВНС) в обновленной Конституции. Этот орган собирается раз в пять лет. В него входят члены правительства, депутаты, руководители предприятий. Собрание определяет план развития страны на пять лет. В экспертном сообществе не исключили, что президент может подать в отставку и возглавить президиум ВНС, тем самым сохранив в своих руках бразды правления.

ПО ТЕМЕ

Политолог: Лукашенко пытается примерить на себя роль советского генсека

Предсказана судьба Белоруссии без Лукашенко: Власть олигархов и передел собственности

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Это грозит Белоруссии двоевластием, считает политолог Артем Шрайбман. В стране возникнут два центра силы: преемник Александра Лукашенко на посту президента и бывший глава государства, возглавивший президиум ВНС.

Новый президент будет в центре внимания СМИ, ему предстоит вести переговоры в Москве, вокруг него сосредоточится часть элиты, отметил Шрайбман. Он не исключил, что окружение нового лидера попытается отодвинуть от власти прежнюю элиту.

Ключевую роль могут сыграть силовики. Если они будут лояльны новому президенту, то позиции Лукашенко сильно пошатнутся, уверен Шрайбман. "Отца нации" задвинут или досрочно отправят на пенсию при первом же серьезном споре", – пишет эксперт в своем телеграм-канале.

Лукашенко это понимает и будет действовать на опережение, считает Шрайбман. Президент попытается сделать должность глава государства декоративной, а в президиум ВНС передаст максимум полномочий, прогнозирует политолог.

Сделать Всебелорусское собрание конституционным органом Александр Лукашенко предложил в ходе посещения Столбцовской районной больницы. По его словам, стране необходим орган, который стабилизует политическую систему. Перераспределение полномочий от президента к правительству и парламенту грозит "полным бардаком", считает белорусский лидер.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 9 декабря 2020, 22:00 Источник: Телеграм-канал Артема Шрайбмана ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт предрек двоевластие в Белоруссии: Конфликт Лукашенко с преемником неизбежен
Решение МОК стало болезненным для Виктора Лукашенко – журналист
Политолог: Лукашенко пытается примерить на себя роль советского генсека
Ситуация на Украине вышла из-под контроля Зеленского – политолог

Шоу-бизнес

Известного российского певца обвинили в избиении: Спасибо за синяки
Шнуров снова приложил Пригожина: Холеная моська
"Это стало большой неожиданностью": заменившая Колтового актриса поделилась переживаниями
Война еще не проиграна: у провалившегося в суде Деппа появился шанс

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"О ней не говорят": Садальский о скрытной затворнице-дочери Олега Табакова

Садальский помнит ее маленькой девочкой
Общество

"Дни.ру" раздают подарки: серебряные серьги с аметистами

Получите прекрасный подарок к Новому году
Шоу-бизнес

Бывшая любовница хочет ампутировать половой орган Алибасова за ненадобностью

Девушка пожалела престарелого ловеласа

Шоу-бизнес

"Русский Джонни Депп": Дима Билан удивил преображением

Дима Билан предстал в неожиданном образе

Гороскоп

Гороскоп для Тельцов на 2021 год
Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года
Гороскоп для Овнов на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+