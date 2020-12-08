СМИ: Лукашенко проиграл войну с интернетом

По мнению белорусских журналистов, Александр Лукашенко безуспешно боролся в последний год с телеграм-каналами. Президент республики сделал ошибочную ставку.

На прошлой неделе состоялось очередной сражение белорусских властей с телеграм-каналами, стоящими на вооружении у общества. Замглавы Администрации президента Андрей Кунцевич заявил, что власти обеспокоены большой вовлеченностью белорусов в "деструктивные интернет-сообщества".

Чиновник отметил, что в стране на законодательном уровне нужны новые решения, позволяющие регламентировать работу с контентом в соцсетях и мессенджерах, которые для многих заменяют традиционные источники информации. Вскоре Александр Лукашенко прокомментировал "слухи и фейки", распространяемые телеграм-каналами перед его прибытием в Витебск.

Представители белорусских СМИ считают, что война главы государства с телеграм-каналами давно проиграна. Ранее политик заявлял, что не собирается конкурировать с интернет-ресурсами.

Александр Лукашенко продолжал жить прошлым. Он озвучил идею о создании белорусского аналога телеканала Euronews и предложил "разобраться" с конкурентами в виде телеграм-каналов.

Весной этого года президент Белоруссии поручил председателю КГБ зачистить сайты и телеграм-каналы от фейков на тему коронавируса. По словам журналистов, если на традиционные СМИ у властей была управа, то с мессенджером оказалось все не так просто.