Эксперт о предложении Лукашенко отдать часть президентских полномочий: Изворачивается как уж

Белорусский лидер отметил, что делегаты собрания будут представлять интересы народа, трудовых коллективов. Перед ними будут отчитываться министры и губернаторы. Александр Лукашенко уточнил, что это не будет дубликат депутатского корпуса.
Эксперт Анджей Почобут назвал идею политика попыткой поиска альтернативы референдуму по поправкам в Конституцию и выборам главы республики. По его словам, Лукашенко понял, что не сможет выиграть выборы в обозримом будущем.
"Слишком большая волна ненависти и презрения", – объяснил журналист.
На фоне усиления репрессий глава республики "изворачивается как уж", создавая имитацию демократии. Подчиненные Лукашенко продолжат говорить об его электоральной победе, однако никто, включая и самого президента, в это уже не поверит, заключил Почобут.
Отметим, что в Белоруссии вот уже несколько месяцев проходят акции протеста. Оппозиционнеры обвиняют Александра Лукашенко в фальсификации итогов выборов. Они требуют, чтобы он покинул пост и объявил о новом президентском голосовании.
Интересы протестующих представляет Светлана Тихановская. Ранее оппозиционер заявила, что готова стать переходным белорусским лидером до новых выборов. Вместе со своей командой она уже разработала новый проект Конституции и поддержки бизнеса.
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