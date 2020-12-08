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Эксперт заявил о провале пытающегося превратить Белоруссию в трудовой концлагерь Лукашенко

Эксперт заявил о провале пытающегося превратить Белоруссию в трудовой концлагерь Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр Лукашенко продолжает гнуть свою линию, пытаясь поставить на контроль весь белорусский народ. Политолог объяснил, почему данная затея обречена на провал.
прочитано 2621 раз

Александр Лукашенко делает все для того, чтобы очернить образ белорусского протестующего. В его понимании выходящие на улицу люди – это маргиналы и бездельники.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Об этом Батька недавно заявил прямым текстом. По словам Лукашенко, все те, кто не трудоустроен – это потенциальные преступники, которых необходимо будет содержать на деньги государства в исправительных учреждениях.

Заместитель председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич объяснил, почему данная затея обречена на провал. Эксперт считает, что люди саму пойдут работать, если увидят в этом смысл.

Главной мотивацией может стать достойная заработная плата в районе 500 долларов, а также привлекательные условия труда. Федынич подчеркнул, что 300 рублей за целый месяц работы – это издевательство.

Эксперт напомнил, что действующая белорусская конституция декларирует право на труд, а не обязанность. Декрет о тунеядстве уже становился поводом для протеста несколько лет назад. Фединыч выразил мнение, что ставка на принуждение к труду в любом случае обречена на провал.

Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются по сей день. Многие эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко почувствовал уверенность в своих силах, поэтому он не торопится выполнять сочинские соглашения. Одним из главных условий для успешной интеграции с Россией является конституционная реформа и проведение досрочных выборов в Белоруссии, полагают политологи.

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Автор: 8 декабря 2020, 08:43 Источник: Издание "Белорусский партизан" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Сначала увольняет людей , не согласных с его политикой насилия, бросает их в тюрьмы, штрафует, калечит , а потом обзывает их тунеядцами, пользуясь своим служебным положением самоназначенного . ПОЗОР !!!
Больше всего он боится НОВОГО ГОДА , боится , что белорусский народ попросит у ДЕДА МОРОЗА кое - что - и ЧУДО ПРОИЗОЙДЁТ .
Гость
Ответить
Сначала увольняет людей , не согласных с его политикой насилия, бросает их в тюрьмы, штрафует, калечит , а потом обзывает их тунеядцами, пользуясь своим служебным положением самоназначенного . ПОЗОР !!!
Гость
Ответить
Преступник по кличке""батька"" должен быть осужден и расстрелян.
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