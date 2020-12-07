Политолог объяснил, зачем Лукашенко пугает Россию вторжением НАТО

Александр Лукашенко регулярно рассуждает о подготовке вторжения НАТО в Белоруссию. Подобными заявлениями Батька пытается отвлечь внимание Кремля от невыполненных обещаний, пишет политолог Геворг Мирзаян.



Лукашенко получил политическую, финансовую и медийную поддержку со стороны России. Не исключено, что белорусский лидер попросит и о военной помощи, считает политолог.



Эксперт напомнил о недавнем заседании стран – членов ОДКБ. На нем Лукашенко заявил о формировании на границах с Белоруссией группировки НАТО для захвата западных территорий республики.

Но зачем Североатлантическому альянсу вторгаться в Белоруссию, недоумевает Мирзаян. Минск связан с Москвой стратегическим союзом. Вторжение в Белоруссию приведет к войне с Россией, напомнил эксперт.

Смысл заявлений белорусского лидера в том, чтобы отвлечь внимание Кремля от своих невыполненных обещаний, считает Мирзаян. Лукашенко затягивает начало политической реформы, снова говорит о многовекторности, перечислил эксперт.

"Белорусский лидер заявлениями из серии "враг у ворот" пытается убедить Москву в собственной нужности, важности, полезности и безальтернативности", – написал политолог в своей статье на портале "Украина.ру".

Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для «захвата западных белорусских земель» pic.twitter.com/p58FTAxf59 — Onliner (@OnlinerBY) December 2, 2020

С начала политического кризиса в Белоруссии Лукашенко регулярно говорит о вторжении НАТО. В августе он привел войска в боеготовность. На запад страны были переброшены десантники из Витебска, на дежурство заступили системы залпового огня, комплексы ПВО и тактические ракетные комплексы.

В конце октября на совещании с чиновниками Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет сражаться до последнего бойца. "Мы за свою страну погибнем все", – сказал глава государства.