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Политика
Политолог: Дальнейшее президентство Лукашенко грозит Белоруссии дефолтом

Политолог: Дальнейшее президентство Лукашенко грозит Белоруссии дефолтом

Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Попытки Александра Лукашенко задержаться в президентском кресле усугубляют экономический кризис в Белоруссии, убежден политолог Дмитрий Болкунец. Эксперт не исключил дефолта республики в ближайшие несколько месяцев.
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Чтобы преодолеть кризис, белорусские власти должны обладать крупными финансовыми ресурсами, указал Болкунец. Но их у правительства нет – как и политической воли для начала реформ, отметил эксперт.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Подавление оппозиции навлечет на Белоруссию новые западные санкции – возможности для получения внешних займов будут ограничены, золотовалютные резервы сократятся, предупреждает политолог. "В течение ближайших месяцев Беларусь может столкнуться с валютно-финансовым кризисом и угрозой дефолта, – считает Болкунец.

Он прогнозирует девальвацию белорусского рубля, высокую инфляцию и нестабильность банковской системы. Государство будет решать проблемы за счет повышения налогов и снижения расходов, полагает эксперт.

Пока Лукашенко остается у власти, улучшений в экономике можно не ожидать, уверен Болкунец. Западные источники заимствований будут для республики закрыты, а инвесторы много раз подумают, прежде чем вкладывать в белорусскую экономику, пишет эксперт в своей статье на сайте журнала "Форбс".

Болкунец не исключил, что проблемы в экономике спровоцируют новый виток политического кризиса. А вместе с ним – более масштубную протестную волну.

Фото: Стрингер/ТАСС

Россия могла бы помочь Белоруссии преодолеть экономический шторм. Но кредит, который Москва выдала Виктору Януковичу в канун Майдана, его не спас, напомнил эксперт.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Евросоюз ввел против президента Белоруссии и его окружения персональные санкции.

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Автор: 7 декабря 2020, 15:21 Источник: "Форбс" ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

белорусский гость
Ответить
Народ и без политолога это давно просек, скупает валюту. Цены выросли. BYN дешевеет. Прикорытные К. и С. лоббируют включение печатного станка. Нацбанк сопротивляется. Инфляция и девальвация раскручиваются. Кто это там собрался интегрироваться? Включите мозги. Он и Россию доведет до ручки.
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