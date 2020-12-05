Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Суббота
5 декабря
Лента новостей
17:52
Никаких съемок и концертов: Успенская пошла на крайние меры из-за пандемии коронавируса
17:37
"Нам пришлось усыновить": Рыбин и Сенчукова сделали неожиданное признание
17:27
"Все время об этом думаю": Ахеджакова заговорила о смерти
17:20
Путин исполнит мечты участников Всероссийской акции "Елка желаний"
17:00
Михаил Боярский о знаменитой роли: Д’Артаньян – убийца
16:54
Путин отблагодарил победителя конкурса "Большая перемена"
16:25
"Мало ли что он хочет": вдова Алексея Баталова отказалась от родственника
16:17
"Сколько можно гавкать?": Шнуров сделал важное заявление
16:04
Путин поддержал запуск волонтерского проекта "Новый год в каждый дом"
15:53
Эксперт: В январе Москва принудит Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей
14:37
Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium за нарушения мер профилактики коронавируса
14:22
Ротару вернулась в Россию ради денег на фоне бушующего коронавируса
14:00
"Мы все получим этот вирус": врач об эпидемиологической ситуации в России
13:58
Избранница Петрова о грязном эпизоде с Асмус: Испанский стыд
13:31
Рост цен в России превысил все ожидания
13:24
Ягудин публично унизил Плющенко на льду
13:16
Покинувшая Белоруссию Алексиевич о диктатуре Лукашенко: Страна превратилась в военный лагерь
13:14
Не спускала с него глаз: Сафин пришел на праздник к Боне с другой
13:00
Ургант припомнил Киркорову роскошную пирушку в разгар смертельной пандемии
12:34
"Сижу реву, как дура": Ивлеева узнала об измене Элджея
12:28
"Организм ему прочистили": Что ждет Алибасова после экстренной госпитализации
12:27
Кровоподтеки и борода слетали звезду сериала "Доктор Преображенский" неузнаваемой
12:06
Копейка рубль бережет: мелочная Муцениеце выносит из отелей зубные щетки и мыло
11:40
"У одного пластического хирурга обшиваются": омолодившийся Леонтьев стал копией Бабкиной
11:32
"Жестко отравилась": Кристина Асмус оказалась на острове без врачей
11:29
Плюнувшая на коронавирус Боня устроила шумную вечеринку
11:00
Порошина поздравила Аверина в больничных стенах
10:58
Затравили: оскандалившаяся певица вылетела из шоу "Голос" на Первом канале
10:44
В ООН сообщили о катастрофическом кризисе в 2021 году
10:21
Политолог: Москва недовольна тем, что Лукашенко не выполняет данные Путину обещания
08:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 декабря 2020 года
06:01
Отощавшая Чехова лишилась своей изюминки
04:01
"Так для тебя лучше?": располневшая Боня удивила россиян своим видом
02:08
65-летняя Долина в мини-шортиках вызвала оторопь
23:56
Дочь Агутина показала ухажера-иностранца после шокирующего признания
22:05
"Я не держусь за это дело": адвокат Ефремова сделал важное заявление
21:57
Белорусский экономист: Чиновники предадут Лукашенко, когда от него отвернется Кремль
21:10
"Зеленая альтернатива" призвала приравнять к мошенничеству торговлю псевдонатуральной продукцией
20:20
Водонаева влезла в грязный скандал между Бузовой и Самбурской
20:10
Общественная палата России проведет круглый стол по вопросам подготовки наблюдателей на выборах
20:02
"Разрыв пахового кольца": что случилось с Артемом Дзюбой после онанизма
19:22
Названы самые благоустроенные города России
19:18
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
19:13
Муж Бородиной заговорил об изменах: Надо простить
19:03
Появился враг похуже: США перестали считать Россию главной "угрозой демократии"
18:59
"Ты просто ничтожество": Самбурская врезала Бузовой в ответ на плевок
18:58
Женатого Бурака Озчивита заподозрили в романе с партнершей по сериалу "Основание: Осман"
18:30
А где Валерия? Жаловавшийся на безденежье Пригожин оторвался в Дубае с Викторией Боней
18:21
"Я тут как узник, помогите": запертый в доме престарелых брат Баталова молит о помощи
18:12
В Москве собака сильно покусала подростка за гениталии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Режим разваливается": Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период
Журналист: В окружении Лукашенко начался внутренний конфликт
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Эксперт: Лукашенко пытается активировать страхи Путина
Низкое давление, слабость: жене Петросяна стало хуже
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Политика
Эксперт: В январе Москва принудит Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей

Эксперт: В январе Москва принудит Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Лукашенко убежден, что сейчас он не нуждается в усиленной поддержке Москвы. Из-за этого политик не воспринимает всерьез обещания, которые дал российской стороне.
прочитано 9132 раза

Изворотливость и бесспорный дипломатический талант на протяжении долго времени помогали Александру Лукашенко держаться на плаву и маневрировать. Теперь, когда политик дискредитировал себя в глазах партнеров, любой неверный шаг будет иметь определенные последствия для Батьки.

ПО ТЕМЕ

Покинувшая Белоруссию Алексиевич о диктатуре Лукашенко: Страна превратилась в военный лагерь

Политолог: Москва недовольна тем, что Лукашенко не выполняет данные Путину обещания

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий выразил мнение, что Кремль не намерен поддерживать Лукашенко с риском больших убытков. В условиях мирового кризиса из-за коронавирусной инфекции Россия старается избегать конфронтаций с Западом.

По словам политолога, в начале 2021 года Москва выберет более жесткую тактику взаимодействия с Лукашенко. Речь идет о том, чтобы принудить последнего диктатора Европы к выполнению сочинских договоренностей.

По мнению осведомленных экспертов, главным условием урегулирования политической ситуации в Белоруссии является проведение конституционной реформы в стране. Лукашенко не раз говорил об этом, но последнее время его риторика по данному вопросу кардинально изменилась.

Российская сторона уже не раз указывала Александру Григорьевичу на то, что пора наладить диалог с собственным народом. По всей видимости, сейчас Лукашенко не видит внутренней угрозы для своей власти, поэтому не относится к своим обещаниям с должной серьезностью.

Автор: 5 декабря 2020, 15:53 Источник: UDF.BY ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Путин ты идиот! Застрели Лукашенко или напои его Новичком!Чем дальше тянешь тем больше тебя и Россию не любят беларусы!
Правдоруб
Ответить
Лукаш хам и он <цензура> хотел на всех и на свой народ и на обещания и на всех вокруг!
Марья
Ответить
Как можно этому брехливому через слово тирану Луке верить?)) Это надо быть совсем наивными)) но Лукашенко очень любит Аленей) и ездит на них все свое правление и смеется..и сейчас нагреет 100%
1

Популярные темы форума

Политика

Белорусский экономист: Чиновники предадут Лукашенко, когда от него отвернется Кремль
Венедиктов рассказал о состоянии Лукашенко: Он попал в тиски и очень нервничает
Путин ответил на вопрос о замене президента искусственным интеллектом
Арест Лукашенко, ужесточение репрессий и ЧС: шесть сценариев развития событий в Белоруссии

Шоу-бизнес

Михаил Боярский о знаменитой роли: Д’Артаньян – убийца
"Мало ли что он хочет": вдова Алексея Баталова отказалась от родственника
"Сколько можно гавкать?": Шнуров сделал важное заявление
Ротару вернулась в Россию ради денег на фоне бушующего коронавируса

Проишествия

"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Ты просто ничтожество": Самбурская врезала Бузовой в ответ на плевок

Артистка резко ответила на критику певицы
Общество

"Дни.ру" раздают подарки: 10 умных часов для женщин

Порадуй себя перед Новым годом
Шоу-бизнес

Низкое давление, слабость: жене Петросяна стало хуже

Татьяна не спит ночами
Шоу-бизнес

С криком бежал от психолога: СМИ сообщили о травме у сына Плющенко

Мальчик замкнулся в себе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Разрыв пахового кольца": что случилось с Артемом Дзюбой после онанизма
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+