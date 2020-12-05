Эксперт: В январе Москва принудит Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей

Изворотливость и бесспорный дипломатический талант на протяжении долго времени помогали Александру Лукашенко держаться на плаву и маневрировать. Теперь, когда политик дискредитировал себя в глазах партнеров, любой неверный шаг будет иметь определенные последствия для Батьки.
Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий выразил мнение, что Кремль не намерен поддерживать Лукашенко с риском больших убытков. В условиях мирового кризиса из-за коронавирусной инфекции Россия старается избегать конфронтаций с Западом.
По словам политолога, в начале 2021 года Москва выберет более жесткую тактику взаимодействия с Лукашенко. Речь идет о том, чтобы принудить последнего диктатора Европы к выполнению сочинских договоренностей.
По мнению осведомленных экспертов, главным условием урегулирования политической ситуации в Белоруссии является проведение конституционной реформы в стране. Лукашенко не раз говорил об этом, но последнее время его риторика по данному вопросу кардинально изменилась.
Российская сторона уже не раз указывала Александру Григорьевичу на то, что пора наладить диалог с собственным народом. По всей видимости, сейчас Лукашенко не видит внутренней угрозы для своей власти, поэтому не относится к своим обещаниям с должной серьезностью.
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