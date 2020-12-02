"Люди с фигой в кармане": окружение может предать Лукашенко

Военный эксперт Александр Алесин считает, что против Александра Лукашенко нарастает информационная атака. Кроме того, по его мнению, идет попытка скомпрометировать его окружение, чтобы таким образом нанести удар по имиджу и авторитету президента Белоруссии.

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