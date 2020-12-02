"Люди с фигой в кармане": окружение может предать Лукашенко

Эксперт полагает, что глава республики набирает людей с низкими моральными и этическими принципами, что говорит о качестве управления и власти в стране. По словам Алесина, атака на главу государства может быть с любой стороны: белорусских, польских и российских спецслужб.
Учитывая то, что Александр Лукашенко медлит с переходом под полное покровительство своего восточного союзника, то таким путем его могут пытаться принудить принять более быстрое решение.
По некоторым данным, навредить политику могут и люди из его круга общения. "Нельзя отрицать вероятность того, что в его окружении действительно есть люди с фигой в кармане", – заявил военный эксперт. Он отметил, что в политике часто бывшие союзники или приближенные переходят в противоположный лагерь.
Нарышкин после встречи с Лукашенко pic.twitter.com/WTkCBmGEEO— Панъ ЦыцеронЪ (@ttssttkvch) October 22, 2020
Напомним, ранее эксперты высказались по поводу того, что Москве становится невыгодно защищать Александра Лукашенко. Последняя очная встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги прошла 14 сентября в Сочи. Содержание беседы двух лидеров не раскрывалось. Перед переговорами стало известно, что наша страна выделит Белоруссии новый кредит – 1,5 миллиарда долларов.
Как писали "Дни.ру", в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Москва призывает официальный Минск к диалогу с оппозицией. Александр Лукашенко по-прежнему отказывается обсуждать с оппонентами политическое будущее страны и способы выхода из кризиса.
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