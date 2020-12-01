Политолог: Лукашенко не сможет разыграть сценарий Назарбаева

Многие политологи считают, что в скором времени Александр Лукашенко оставит пост президента. Эксперт Дмитрий Болкунец считает, что повторить сценарий Нурсултана Назарбаева у Батьки не получится.

О скором уходе Александра Лукашенко от власти говорят уже не первый месяц. Некоторые склонны утверждать, что после принятия новой конституции Батька придумает для себя новую должность, которая позволит ему оставаться у дел.

Политолог Дмитрий Болкунец выразил мнение, что последнему диктатору Европы не удастся стать "почетным президентом". По мнению эксперта, Лукашенко не примет белорусская элита.

Политик настолько дискредитировал себя, что лояльности стоит ждать только от самого преданного круга силовиков. Кроме того, политическая обстановка в Белоруссии меняется крайне стремительно. Некоторые эксперты не исключают, что против Лукашенко могут выступить и силовые структуры.

Болкунец отметил, что многие чиновники уже не торопятся исполнять поручения Батьки. "Никто не ждет, что он останется у власти, в том числе и силовики", – цитирует политолога издание "Украина.ру".

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предположил, что Александр Лукашенко возглавит страну в должности премьер министра. При этом новый президент Белорусии станет церемониальной фигурой, добавил журналист.