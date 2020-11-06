Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Пятница
6 ноября
Лента новостей
13:28
"Сбежала из стационара": Леру Кудрявцеву прилюдно унизили
13:26
Семья с пятью детьми погибла при пожаре
13:22
"Сильно ударил меня": Асмус получила промеж глаз
13:18
"Это оказалось сложной для меня задачей": Полина Гагарина снялась в откровенном проекте
13:13
Ягудин и Тотьмянина показали интимный кадр
13:12
Появились слухи об отставке Путина из-за проблем со здоровьем – в Кремле ответили
13:08
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:04
Во всей Сирии пропало электричество
12:58
Жители ХМАО погуляли на вечеринке с трупом приятеля
12:55
У Зеленского оценили вероятность войны с Россией за воду для Крыма
12:54
Пьяную певицу МакSим увезли в реанимацию после потери ребенка
12:49
В море в Сочи нашли тело бизнесмена
12:43
"Скоро затмит папу": сын Лазарева поразил народ своим обаянием
12:35
"Подлец, конечно, редкостный": Иван Охлобыстин обрушился на американца из "Интернов"
12:32
Кому положена прибавка к пенсии в 2021 году
12:28
Введет ли Байден новые санкции против России
12:18
Эксперт поставил крест на мечте Лукашенко: Как до выборов уже не будет
11:48
Хилькевич накрасила маленькую дочь перед походом в ресторан
11:43
Виктория Боня показала нового члена семьи
11:40
У мужа появилась любовница: вскрылась правда про фото неузнаваемой Заворотнюк
11:32
"Надо потерпеть": 77-летняя Чурикова о борьбе с коронавирусом
11:09
Мария Кожевникова с детьми забаррикадировалась дома
11:05
"Поехала и ударилась головой": певица Слава затащила в стриптиз-клуб коня
11:03
Коронавирус в России поставил новый рекорд: более 20 тысяч случаев за сутки
10:43
Генпрокуратуру России не удовлетворил ответ ФРГ на запросы по Навальному
10:24
В России хотят ввести новый налог: кто будет платить больше государству
10:21
Бери глубже: бесстыжий Панин горлом ублажил похотливого мужика
10:08
Стало хуже: Ярмольник в больнице с двусторонней пневмонией
10:05
Киркоров поставил крест на отношениях с Пугачевой
09:48
Моргунова жестко отреагировала на слова Березина про ее алкоголизм: С ума сошел
09:35
"Четыре месяца до смерти": убитая горем вдова Этуша шокировала страшной новостью
09:13
Собянин выступил против самолечения при COVID-19
09:10
Фура врезалась в отбойник на МКАДе
08:39
"В жизни нет смысла": появилось сообщение о самоубийстве Стаса Костюшкина
08:35
Трамп заявил о легкой победе на выборах
06:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 ноября 2020 года
03:59
Беременная звезда сериала "Деффчонки" раскрыла пол ребенка и разревелась
02:12
"Трудно сказать": Брухунова сомневается в похожести ребенка на Петросяна
23:55
Волочкова огрызнулась в адрес обвинивших ее в профнепригодности хейтеров
22:01
Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко
22:00
"У них ничего не осталось": Астахов о живущих на последние гроши вдове и дочери Баталова
21:43
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
21:26
Под Волгоградом нашли тело пропавшей 10-летней девочки и её убийцу
21:06
Финансовый консультант назвала главные правила экономии семейного бюджета
20:46
Звезду "Интернов" увезли на скорой после жуткой травли: Меня выворачивает
20:46
Минздрав назвал главный симптом коронавируса: Встречается почти у всех
20:37
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
20:30
В Тулу приехал уникальный поезд-музей истории ВОВ "Поезд победы"
20:03
Галкин пришел в шок от нелепого вранья о его семье
19:28
В игру вошла еще одна любовница Тарзана: Договорились, что снимем гостиницу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем
Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"
"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации в "Ленкоме"
Изуродованный скандалист Солнцев хочет начать сбор денег на лечение
Слила аудиозапись разговора: дочь Успенской крупно подставила мать
Политика
Эксперт поставил крест на мечте Лукашенко: Как до выборов уже не будет

Эксперт поставил крест на мечте Лукашенко: Как до выборов уже не будет

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Шелег/БелТА/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал положить конец протестам и вернуть страну к состоянию до выборов. По мнению эксперта Александра Класковского, у главы государства нет шансов.
прочитано 768 раз

Днем 5 ноября глава Белоруссии вручил государственные награды и генеральские погоны. В ходе выступления перед силовиками Александр Лукашенко затронул тему протестов. По его словам, жители страны устали от демонстраций и хотят вернуться к прежнему состоянию до выборов.

ПО ТЕМЕ

Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог Александр Класковский заявил, что на самом деле президент лишь озвучил свою мечту. Лукашенко желает вернуть время, когда обычные граждане сидели как "мышь под метлой", оппозиция была не такой активной, а представители контрэлиты бойкотировали выборы.

"В понимании Лукашенко вернуть Белоруссию в состояние до выборов – это задушить протесты", – объяснил эксперт.

Проблема главы республики в том, что он не сможет это сделать. Насилие и аресты могут лишь на время сбить волну протестной активности. В последние месяцы оппозиционеры стали вести себя увереннее. Они поняли, что у их детей и внуков не будет нормальной жизни с такой властью.

"Как до выборов уже не будет, и не мечтайте", – поставил крест на надежде лидера Класковский.

Ранее президент Александр Лукашенко назвал участников беспорядков в республике "террористами". Политик пригрозил жестко расправиться со всеми протестующими. По словам лидера, любой, кто дотронется до силовика, уйдет от него как минимум без рук.

Автор: 6 ноября 2020, 12:18 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко
Анонимные откровения чиновников о ситуации в Белоруссии: Сплошная ложь и беззаконие
США повторяют судьбу Советского Союза – эксперт
Лукашенко загнал себя в угол – политолог

Шоу-бизнес

"Сильно ударил меня": Асмус получила промеж глаз
Ягудин и Тотьмянина показали интимный кадр
Пьяную певицу МакSим увезли в реанимацию после потери ребенка
"Скоро затмит папу": сын Лазарева поразил народ своим обаянием

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
Шоу-бизнес

"В жизни нет смысла": появилось сообщение о самоубийстве Стаса Костюшкина

В жизни мужчины ничего не складывалось
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала нового члена семьи

Инстадива удивила дочь

Шоу-бизнес

Ягудин и Тотьмянина показали интимный кадр

Фигуристка отметила день рождения

Шоу-бизнес

"Поехала и ударилась головой": певица Слава затащила в стриптиз-клуб коня

Артистка шокировала своим поведением

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
Татьяна Тотьмянина потрясла преображением: Недосягаемый величины человек

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+