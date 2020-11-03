Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Вторник
3 ноября
Лента новостей
16:58
"Гостиница низшего класса": Тарзан в грязной квартире ужаснул людей
16:54
В Новороссийске вор сжег дом ради трех царских монет Николая II
16:54
Названа выгода России от победы Байдена: поможет сблизиться с Белоруссией
16:50
Кошмал вызвала переполох редким снимком со съемок "Сватов"
16:49
Адвокат Ефремова оправдался за невыплату денег матери и любовнице погибшего Захарова
16:28
Политолог рассказал о психологической травме Лукашенко: Не остановится, пока не отомстит
16:27
"Минус 7 килограммов!": Анита Цой шокировала экстремальным похудением
16:19
Покалеченный сын обратился к оставившему семью певцу Жукову
16:18
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
16:18
Экс-партнер раскрыл правду после ухода Тимати
16:03
Асмус задумала исчезнуть после развода с Харламовым
15:55
"Мне не хотелось жить": Отар Кушанашвили перенес страшное и объявил об окончании карьеры
15:39
Тодоренко сделала странный подарок на день рождения Топалова
15:37
"Финал моей игры": бывшему мужу после расставания с Гагариной понадобилась помощь психоаналитика
15:36
В Москве мужчина с двумя гранатами пришел к отделению полиции
15:34
"И снова 18!": помолодевшая Валюшкина рванула на курорт
15:10
В семье Аллы Пугачевой грядет пополнение
15:05
"Прикован к постели и не может говорить": Азиза прокомментировала новость о критическом состоянии Моисеева
15:01
Политолог напомнил про обещание Байдена усилить санкции против России
15:01
Актриса Старшенбаум пережила клиническую смерть
15:01
"В машине были еще два человека": сенсационное заявление экс-адвоката Ефремова
14:59
Названы главные проблемы российского здравоохранения в борьбе с пандемией
14:52
Известный актер с болью вспомнил разрушенный брак: Во многом был виноват
14:37
"Ну зачем губы красить?": дочь Киркорова на пляже удивила народ
14:31
Выявлена новая мутация коронавируса: еще заразнее и разрушительнее
14:30
Умер один из создателей "Незнайки"
14:21
Соперник Лукашенко о кризисе в Белоруссии: Следствие пофигизма
14:19
Сафронов в шоке от ругани наследников Цывиной: Непристойно и неправильно
14:11
Тайно вышедшая замуж Серябкина принимает поздравления с беременностью
14:04
Жена Урганта решилась на кардинальные перемены
13:50
Красавица-актриса втянула Бориса Корчевникова в сомнительную историю
13:49
"От тебя я такого не ожидала": Бузова шокировала Успенскую поступком
13:45
При крушении катера в Анталье погиб россиянин
13:36
Спустя три дня: в Турции из-под завалов достали живого ребенка
13:33
Трамп против Байдена: как проходят выборы президента США
13:31
Вышедшая на сцену после долгого перерыва Проскурякова вызвала шок
13:26
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
13:24
В Кургане женщина десять лет избивала дочь
13:20
"Пошла по наклонной": сверкнувшую прелестями Карпович разнесли в пух и прах
13:12
Есть пострадавшие: в центре Москвы столкнулись восемь машин
13:09
Стало известно о подозрительном поступке Владимира Конкина после смерти дочери
13:08
Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт
13:03
"Спирт, латекс, скальп!": Дарья Мороз ошарашила фальшивыми волосами
12:52
Воля выставил Утяшеву в неприглядном виде: Зачем Лясю испортили...
12:38
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
12:33
Что хорошего сделал Трамп для России: Агент Дональд
12:32
Как спасти сбережения в кризис
12:18
"Всех родственников обработала": затравленная сноха Кудрявцевой рассекретила жуткую драму
12:16
Сбивший пешехода и уехавший с места ДТП водитель попал на видео
12:04
Политолог о 77-летнем Байдене: Править при нем будут другие люди
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
Эксперт: Пашинян в Карабахе расплачивается за оскорбление Путина
"На улицы людей выводит гнев": эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии
Ягудин защитил опозорившуюся Бузову от разъяренной толпы
Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына
Некрасиво шутил и прихватил падчерицу за зад: грязные подробности развода Ольги Кабо
Политика
Политолог рассказал о психологической травме Лукашенко: Не остановится, пока не отомстит

Политолог рассказал о психологической травме Лукашенко: Не остановится, пока не отомстит

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Масштабы репрессий в Белоруссии постепенно увеличиваются. Республика может через некоторое время превратиться в концлагерь, заявил политолог Валерий Карбалевич.

Продолжение: Названа выгода России от победы Байдена: поможет сблизиться с Белоруссией
прочитано 1324 раза

По словам эксперта, события последних месяцев сильно ударили по президенту Александру Лукашенко – он получил тяжелую психологическую травму. Политик не остановится, пока не отомстит протестующим.

ПО ТЕМЕ

Соперник Лукашенко о кризисе в Белоруссии: Следствие пофигизма

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Белорусские спецслужбы ищут и наказывают людей за участие в митингах. Уникальных специалистов увольняют с госпредприятий. Известных врачей хватают и отправляют в тюрьмы, рассказал Карбалевич.

Политолог отметил, что Лукашенко не ставит перед собой задачи экономические и социальные. Сейчас главная цель президента – пропустить большую часть демонстрантов через тюремную систему.

Как сообщают правозащитники, за последние три месяца по всей стране силовики задержали более 16 тысяч человек. Карбалевич уверен, что массовые аресты оппозиционеров продолжатся.

"Где их всех содержать? Никаких тюрем и колоний не хватит", – поделился мыслями политолог.

Александру Лукашенко придется построить большой концлагерь, чтобы удержать всех инакомыслящих. В таком случае общество будет поделено на две группы: заключенные и тюремщики, передает UDF.by.

Карбалевич призвал белорусов не строить иллюзии: никакой помощи от Запада им не будет. Победить Александра Лукашенко жители республики смогут только, если объединят усилия.

Автор: 3 ноября 2020, 16:28 Источник: Радио Свобода ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, дeтей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
1

Популярные темы форума

Политика

Соперник Лукашенко о кризисе в Белоруссии: Следствие пофигизма
Трамп против Байдена: как проходят выборы президента США
Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт
Что хорошего сделал Трамп для России: Агент Дональд

Шоу-бизнес

Покалеченный сын обратился к оставившему семью певцу Жукову
Экс-партнер раскрыл правду после ухода Тимати
"Мне не хотелось жить": Отар Кушанашвили перенес страшное и объявил об окончании карьеры
Тодоренко сделала странный подарок на день рождения Топалова

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Происшествия

Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Что произошло в столице Австрии

Шоу-бизнес

"Не умеет быть настоящей матерью": Орбакайте была против рождения детей Пугачевой и Галкина

Певица объяснила свою позицию
Шоу-бизнес

"Пошла по наклонной": сверкнувшую прелестями Карпович разнесли в пух и прах

Мирослава разделась ради съемок
Шоу-бизнес

Воля выставил Утяшеву в неприглядном виде: Зачем Лясю испортили...

Артист решил пошутить

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+