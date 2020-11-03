Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт

Беспорядки в Белоруссии не утихают уже почти три месяца. Протестующие требуют провести повторные выборы президента, освободить политзаключенных и наказать всех людей, причастных к насилию на митингах.
Лидер Александр Лукашенко в свою очередь называет участников беспорядков "террористами" и угрожает им расправой. По его словам, в разжигании обстановки заинтересованы западные страны.
Политолог Андрей Егоров отметил, что происходящее в республике напоминает введение элементов чрезвычайного положения. Лукашенко частично закрывает границы и проводит перестановки в силовом блоке.
Если обстановка в стране продолжит накаляться, то власти пойдут на крайние меры, заявил эксперт. В частности, президент может объявить в белорусской столице комендантский час.
Нынешнее правительство только углубляет политический кризис, что неизбежно ведет к кризису экономическому. Следующим шагом станет дефолт Белоруссии, рассказал Егоров.
Политолог уверен: режим Александра Лукашенко неизбежно рухнет. Однако точное время падения назвать пока невозможно. Президент может покинуть пост либо до Нового года, либо после.
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