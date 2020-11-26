Утечка закрытых разговоров Путина: Москва возмущена подтасовкой данных

В столице негодуют по поводу того, что во французские СМИ в очередной раз попал фрагмент из конфиденциальных разговоров президентов России и Франции – Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Речь о публикации, в которой утверждается, что российский лидер попросил коллегу о помощи в производстве вакцины от коронавирусной инфекции Sputnik V.



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