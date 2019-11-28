Макрона поддержали за диалог с Путиным

В своем послании главам основных стран Европы и Азии Владимир Путин предложил ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в регионе. Эммануэль Макрон ответил президенту России. Он пообещал изучить это предложение, чтобы в дальнейшем обсудить его в двустороннем и многостороннем форматах.
В Москве оценили начало диалога между лидерами стран. Эксперты отметили, что реакция президента Франции является продолжением его последовательной политики в отношении России.
"Высказывания Макрона, конечно, отражают мнение части французского общества о России. Макрон считает, что Запад совершает огромную стратегическую ошибку, выдавливая Россию из Европы и прекращая диалог", – цитирует НСН ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова.
В отличие от США и НАТО Макрон считает, что предложение Путина о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности «заслуживает самого тщательного обсуждения». Важное заявление. Отказ от моратория грозит повторением ракетного кризиса 35-летней давности.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 28, 2019
Агрессивные действия Запада и попытки устроить стране изоляцию толкают ее к движению на Восток. "А союз России с Китаем станет для Европы далеко не подарком", – подчеркнул эксперт.
В этом плане позиция Макрона выглядит честной, последовательной и соответствующей тому, что об этом говорила российская сторона. "Он говорит, что нужен диалог, но с твердых позиций и отстаивания принципов. Это важно для Европы. По его мнению, нужно сотрудничать с Россией по всем важным стратегическим вопросам", – заключил Федоров.
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