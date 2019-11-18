Путин и Макрон провели переговоры об Украине

Звонок Эммануля Макрона позволил Владимиру Путину лично рассказать своему французскому коллеге о передаче Украине кораблей, захваченных российскими пограничниками во время устроенной Петром Порошенко провокации в Керченском проливе. Суда были возвращены в нейтральных водах Черного моря, в тридцати километрах от мыса Такиль, после чего направились в Одессу.
После этого президенты России и Франции обсудили сложившуюся на Украине ситуацию. "Основное внимание уделено ситуации на Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в нормандском формате", – цитирует "Царьград" пресс-службу Кремля. Оба политика выразили уверенность, что встреча может послужить своего рода катализатором, который позволит в самое ближайшее время в полной мере реализовать минские соглашения.
В контексте необходимости выполнения взятых на себя в Минске обязательств были отмечены стоящие перед Киевом задачи. "Прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса", – подчеркнули в Кремле.
The Economist: "Макрон заявил, что у Европы очень много накоплений. Сейчас они в Трежерис США, однако платить за будущее Америки - это абсурд. Европе был бы выгоден стратегический союз с Россией".— Голос Мордора (@spacelordrock) November 18, 2019
Что-то начал переживать за Макрона. Горничная, жёлтые жилеты, мало ли что...
Впрочем, во время своих переговоров Владимир Путин и Эмануэль Макрон рассматривали не только Украину. В частности, они обсудили ситуацию в Сирии. Москва и Париж договорились, что и дальше будут координировать свои усилия по линии военных ведомств для совместной борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке.
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