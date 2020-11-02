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Эксперт: Лукашенко помогает Западу разгонять революционную волну в Белорусии

Эксперт: Лукашенко помогает Западу разгонять революционную волну в Белорусии

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Лукашенко своими действиями помогает Западу разгонять революционные настроения в Белоруссии. Такую точку зрения высказал политический обозреватель Ростислав Ищенко.
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Во всем мире активно следят за происходящим в Белоруссии. Многие эксперты сходятся во мнении, что люди, не прекращающие выходить на акции протеста, рано или поздно выведут из себя Александра Лукашенко, после чего Батька допустит роковую для себя ошибку и потеряет власть.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко убежден, что Александр Лукашенко уже сейчас делает все для того, чтобы в Белоруссии началась полномасштабная революция. Политолог выразил мнение, что главной заинтересованной стороной в дестабилизации обстановки в Белоруссии является Запад.

Ищенко отметил, что последний диктатор Европы помогает своим оппонентам достигнуть их целей. Кроме того, по мнению эксперта, во время протестов решается вопрос не о том, останется ли Лукашенко у власти. Ищенко считает, что стороны конфликта пытаются понять, какая система сменит режим Батьки, передает издание "Украина.ру".

Напомним, что протестные акции в Белоруссии проходят с 9 августа. После оглашения результатов президентских выборов люди стали выходить на улицу, чтобы выразить свое несогласие с очередным переизбранием Лукашенко.

Власти выбрали тактику силового подавления протеста. За прошедшие месяцы вскрылись факты о жутких избиениях, пытках и даже изнасилованиях силовиками белорусских граждан.

Автор: 2 ноября 2020, 21:55 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Лукашенко окружил себя продажными прикорытниками, которые сейчас делают всё, чтобы НАРОД Беларуси смёл его и тогда, действительно, на сцену выскочит Макей и вся его команда . Преступно и недальновидно было спускать с цепи ОМОН и жестоко расправляться с белорусами. Результат : каждая семья пострадала от насилия и штрафов , теперь и школьники вовлечены в " войнушку " . А Коля , несовершеннолетний , бегает с автоматом .
Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть дeтей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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