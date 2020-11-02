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Эксперт о призыве Лукашенко вооружить дружины: Может развязать гражданскую войну

Эксперт о призыве Лукашенко вооружить дружины: Может развязать гражданскую войну

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Предложение главы Белоруссии Александра Лукашенко вооружить дружины может привести к плачевным результатам. В республике начнется гражданская война, заявил политолог Павел Усов.

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На прошлой неделе президент Белоруссии призвал вооружить дружины для обеспечения безопасности в стране. Александр Лукашенко также предложил привлекать в отряды бывших военнослужащих. "Они могут нам здорово помочь", – подчеркнул глава государства.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Инициативу президента прокомментировал глава Центра политического анализа Павел Усов. По его словам, оружие будут выдавать идеологически проверенным военным с промытыми мозгами о западных диверсантах. Эксперт предположил, что среди них найдутся люди, готовые стрелять в своих соотечественников.

Своим неадекватным поведением Александр Лукашенко может спровоцировать в стране гражданскую войну, заявил Усов в беседе с корреспондентом портала UDF.by. Президент активно пытается расколоть общество на две группы. В будущем это может привести к катастрофическим последствиям.

Напомним, акции протеста не утихают в республике с начала августа. Демонстранты обвиняют власти в подделке результатов президентских выборов. Они требуют провести повторное голосование, освободить всех политзаключенных и привлечь к ответственности людей, причастных к насилию на митингах.

Автор: 2 ноября 2020, 16:06 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ANNA
Ответить
БРЕД СУМАСШЕДШЕЙ КАК МОЖНО ТАКОЕ ПЕЧАТАТЬ
Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прoшу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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