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Эксперт назвал существенное препятствие для интеграции России и Белоруссии

Эксперт назвал существенное препятствие для интеграции России и Белоруссии

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
Процесс интеграции России и Белоруссии во многом тормозится из-за отказа провести выборы в нижнюю палату парламента Союзного государства. С такой точкой зрения выступил культуролог Сергей Киселев.
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Эксперт напомнил, что согласно договору о создании Союзного государства должны были пройти выборы в парламент СГ. Предполагалось, что в него войдет 75 депутатов от России и 28 от Белоруссии.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Без Палаты представителей нельзя сформировать Счетную палату Союзного государства, отметил эксперт. Кроме того, работающий парламент позволит создать прозрачный механизм экономических отношений между двумя странами и покончить с контрабандой санкционной продукции, которая поступает в Россию через Белоруссию, уверен Киселев.

Россия и Белоруссия пытаются договориться об интеграции несколько последних лет. Была подготовлена 31 дорожная карта. От их подписания Белоруссия уклонилась. Минск настаивает на экономических преференциях от Москвы, в частности, дешевых энергоносителях.

Эксперты полагают, что Союзное государство может стать конфедерацией. Это форма объединения, при которой стороны сохраняют большую часть своей самостоятельности, но проводят единую экономическую и внешнюю политику.

Такой вариант был бы оптимальным и для Москвы и для Минска, считает политолог Алексей Мухин. Первым делом предстоит военная интеграция, затем Россия и Белоруссия создадут единую валюту, прогнозирует эксперт. Политические вопросы будут отложены на потом, сказал аналитик в комментарии порталу "Украина.ру".

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

После президентских выборов в Белоруссии сложилась благоприятная ситуация для интеграции, убежден политолог Александр Рар. Александр Лукашенко испортил отношения с Западом – теперь у Москвы будет больше возможностей склонить его к уступкам, пояснил эксперт.

9 октября 2020, 13:29 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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