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Сделан прогноз об отставке Лукашенко: внезапно объявит о досрочных выборах

Сделан прогноз об отставке Лукашенко: внезапно объявит о досрочных выборах

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер Александр Лукашенко заинтересован в мирном транзите власти. Культуролог Сергей Киселев описал возможный сценарий смены руководства республики.
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Быть хромой уткой Лукашенко не хочет, уверен эксперт. Транзит власти в Белоруссии будет неожиданным для всех – белорусский лидер внезапно объявит о проведении досрочных выборов, считает Киселев.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Он напомнил об инаугурации Лукашенко 23 сентября. Тогда о ней знали лишь несколько сотен приближенных лиц. Примерно так же неожиданно белорусский лидер объявит о досрочных выборах, считает эксперт.

Но рычаги влияния на ситуацию в стране Лукашенко и его окружение сохранят, уверен культуролог. "Президент сам заинтересован оставить после себя сбалансированную политическую систему, а не авторитарный режим", – сказал эксперт в комментарии порталу "Украина.ру".

В разгар протестов Александр Лукашенко анонсировал конституционную реформу и перераспределение президентских полномочий на уровень регионов и муниципалитетов. Политолог Андрей Суздальцев считает, что единственная цель белорусского лидера – передать власть старшему сыну Виктору.

Следующие два года будут временем подготовки к транзиту власти, считает аналитик. После этого президентом станет Виктор Лукашенко. "Тут кандидатура одна – только сын", – заявил эксперт.

Но этого времени у Александра Лукашенко может не быть. Эксперты не исключают, что Россия договорится с Западом об отстранении белорусского лидера от власти.

Фото: Стрингер/ТАСС

По мнению политолога Андрея Поротникова, Евросоюз признает Белоруссию сферой влияния России. В Брюсселе готовы предоставить Москве полный карт-бланш на белорусском направлении в обмен на устранение Лукашенко с президентского поста, считает эксперт.

Россию такой вариант устраивает, заявил Поротников. "Возможно, сейчас идет какой-то торг по формату транзита власти", – приводит мнение Поротникова портал "Белорусский партизан".

9 октября 2020, 11:51 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

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