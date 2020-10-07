Лукашенко не смог: в Белоруссии нашлись силы, готовые к интеграции с Россией

Интеграция России и Белоруссии утонула в бесконечных обсуждениях. Одной из причин стала несговорчивость Александра Лукашенко, который требовал от Москвы значительных уступок, но боялся перераспределения власти в пользу органов Союзного государства. О готовности взять в свои руки судьбу интеграции с Россией заявила представитель белорусской Республиканской партии справедливости и труда (РПСТ) Эльвира Мирсалимова.

прочитано 566 раз Выступающим за интеграцию с Россией профсоюзным силам приходится преодолевать сильное давление со стороны государства, отметила политик. По ее словам, РПСТ готова взять ответственность за судьбу Белоруссии.

ПО ТЕМЕ Эксперт: Лукашенко готов к открытому противостоянию с Западом даже ценой благополучия белорусов Сюжеты Новости Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии Политик отметила, что ее партия знает пути выхода из кризиса. "У нас есть картина будущего, которая реализуется в союзе с Россией и в консолидации конструктивных сил", – сказала Мирсалимова в интервью порталу "Украина.ру". В нынешнем политическом кризисе Мирсалимова видит вину властей во главе с Лукашенко. По ее мнению, власть оказалась недостаточно боролась с иностранным влиянием и финансированием оппозиции из-за рубежа. Россия и Белоруссия последние несколько лет вели активные переговоры об интеграции на основе Союзного договора 1999 года. Была разработана 31 дорожная карта, однако из-за позиции Александра Лукашенко согласовать их не удалось. Минск настаивал на значительных скидках на энергоносители. Москвы ставила этот вопрос в зависимость от подписания дорожных карт. По мнению Лукашенко, сближение России и Белоруссии на положениях Союзного договора 1999 года сейчас невозможна. Он призвал выработать новые критерии интеграции. 14 сентября Александра Лукашенко встретился в Сочи с Владимиром Путиным. Главы государств разговаривали за закрытыми дверями несколько часов. Совместных заявлений по итогам переговоров сделано не было.

7 октября 2020, 15:13 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник