Политолог: Москва для Лукашенко – дойная корова

В минувшее воскресенье в Минске прошла очередная масштабная акция протеста. У народа требования те же: отставка Александра Лукашенко, проведение новых выборов и освобождение политзаключенных. Политолог Андрей Суздальцев считает, что в скором времени белорусы потеряют надежду на свержение режима. Он объяснил почему.

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