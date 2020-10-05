Политолог: Москва для Лукашенко – дойная корова

Эксперт напомнил читателям, что Лукашенко в любой ситуации старается держаться за власть, используя разные способы. Однако сейчас можно наблюдать, как президент не справляется с протестующими, которые уже доказали его нелегитимность.
Экономическая и политическая поддержка Москвы оказалась бесполезной в сложившейся ситуации, считает Суздальцев. Наоборот, она лишь увеличила протестный потенциал. Каждое воскресенье в городах Белоруссии можно увидеть тысячи демонстрантов.
Политолог уверен: Лукашенко в очередной раз обманул Кремль и теперь с нетерпением ждет своего часа. Мол, президент Белоруссии в конечном итоге найдет поддержку со стороны США.
"Москва снова стала для Лукашенко беспрекословной "дойной коровой", но сейчас ему необходимо обмануть Запад", – высказался эксперт.
По словам Суздальцева, белорусские власти рассчитывают на "вариант согласия" с Вашингтоном. При этом, общение с президентом США может быть необязательным. Руководству республики достаточно лишь встретиться с послом, визит в Белоруссию которого является лишь вопросом времени. И тогда многие протестующие начнут сомневаться в действенности акций, считает политолог.
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