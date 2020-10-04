Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение

Весной мир охватила пандемия коронавируса. Большинство стран объявили карантин, однако белорусский лидер отказался вводить ограничительные меры и назвал эпидемию "психозом".
По теме коронавируса белорусы услышали от своего президента несколько сомнительных пассажей. Он призывал лечиться водкой, баней и дымом от костра. Портал UDF.by пишет, что подобные заявления окончательно подорвали веру граждан в своего президента.
Еще один существенный промах Лукашенко – отказ вести полноценную предвыборную кампанию. Глава государства, рассчитывая на лояльность избирателей, устранился от общения с нимии сделал ставку на бесконечные совещания с силовиками и чиновниками, отмечают журналисты.
Другой ошибкой Лукашенко портал UDF.by считает неправдоподобные, по мнению журналистов, результаты президента на выборах. Центризбирком объявил о победе главы государства с результатом более 80%.
Журналисты уверены, что граждане поверили бы в победу Лукашенко, если бы ЦИК "нарисовал" ему не более 55% голосов. Цифра в 80% вызвала колоссальное общественное возмущение и спровоцировала масштабные акции протеста.
После объявления итогов голосования на улицы вышли несогласные с результатами выборов. Применение жестокости против них журналисты считают еще одной ошибкой Лукашенко. По их мнению, насилие со стороны силовиков заставило присоединиться к протесту даже тех, кто не интересовался политикой.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. В республике продолжаются массовые акции протеста. Лукашенко считает, что митинги организованы извне. Он обвинил США и Евросоюз в дестабилизации обстановки в республике.
На помощь Александру Лукашенко пришла Россия. 14 сентября он встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Москва выделила Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.
Отряд секты Лукашенко. pic.twitter.com/itS3jvlinV— Оля Петренко (@logistic0001) September 26, 2020
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