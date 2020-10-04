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Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение

Названы четыре ошибки Лукашенко, приблизившие его свержение

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко за последние месяцы допустил четыре грубых просчета, которые могут стоить ему кресла главы государства. Журналисты перечислили главные ошибки Батьки.
прочитано 4320 раз

Весной мир охватила пандемия коронавируса. Большинство стран объявили карантин, однако белорусский лидер отказался вводить ограничительные меры и назвал эпидемию "психозом".

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По теме коронавируса белорусы услышали от своего президента несколько сомнительных пассажей. Он призывал лечиться водкой, баней и дымом от костра. Портал UDF.by пишет, что подобные заявления окончательно подорвали веру граждан в своего президента.

Еще один существенный промах Лукашенко – отказ вести полноценную предвыборную кампанию. Глава государства, рассчитывая на лояльность избирателей, устранился от общения с нимии сделал ставку на бесконечные совещания с силовиками и чиновниками, отмечают журналисты.

Другой ошибкой Лукашенко портал UDF.by считает неправдоподобные, по мнению журналистов, результаты президента на выборах. Центризбирком объявил о победе главы государства с результатом более 80%.

Журналисты уверены, что граждане поверили бы в победу Лукашенко, если бы ЦИК "нарисовал" ему не более 55% голосов. Цифра в 80% вызвала колоссальное общественное возмущение и спровоцировала масштабные акции протеста.

После объявления итогов голосования на улицы вышли несогласные с результатами выборов. Применение жестокости против них журналисты считают еще одной ошибкой Лукашенко. По их мнению, насилие со стороны силовиков заставило присоединиться к протесту даже тех, кто не интересовался политикой.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. В республике продолжаются массовые акции протеста. Лукашенко считает, что митинги организованы извне. Он обвинил США и Евросоюз в дестабилизации обстановки в республике.

На помощь Александру Лукашенко пришла Россия. 14 сентября он встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Москва выделила Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

4 октября 2020, 18:03 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
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