Путин об отравлении Навального: Могли бы не выпускать

Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Алексея Навального. Блогер неоднократно обвинял российские власти в том, что это именно она попыталась его отравить.



Президент в беседе с журналистом отметил, что уже не в первый раз звучит мнение, что господина Навального действительно отравили. Политик поставил под сомнение данное утверждение. По словам Владимира Путина, если бы власти действительно бы хотели отравить "фигуранта", то вряд ли бы отправили его на лечение за границу.

Политик добавил, что лично поспособствовал тому, чтобы оппозиционера выпустили из России. Владимир Путин подчеркнул, что как только Юлия Навальная обратилась к нему, он тут же дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность выезда. По словам президента, у Алексея Навального были ограничения, связанные с уголовным делом.

Напомним, что ОЗХО заявила, что обнаружила в организме оппозиционера вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку". Лидер отметил, что Россия не против участия в международном расследовании ситуации. Однако западные страны не отвечают на запросы правоохранительных органов и не идут навстречу в этом вопросе.

Владимир Путин попросил иностранных партнеров предоставить биологический материал и официальное заключение, чтобы у России появилась возможность его доисследовать данные. Только после этого у властей появятся основания для возбуждения дела.