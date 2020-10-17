Россияне сами добавляются в "список Навального"

Русскоязычные пользователи Twitter присоединились к акции "явгруппе" и предлагают Евросоюзу включить их в санкционный список по "делу Навального". Санкции в отношении нескольких россиян ввели на этой неделе Евросоюз и Великобритания.



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