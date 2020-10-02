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Итоги независимого исследования: Тихановская набрала больше голосов, чем Лукашенко

Итоги независимого исследования: Тихановская набрала больше голосов, чем Лукашенко

Светлана Тихановская. Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX via ww/www.globallookpress.com
Британский аналитический центр Chatham House провел масштабное социологическое исследование. Специалисты выяснили, за кого из политиков на самом деле проголосовало большинство белорусов.
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Более половины граждан – 52,2% – поддержали оппозиционера Светлану Тихановскую. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал намного меньше – 20,6%. Тройку замыкает Андрей Дмитриев с 2,7% голосов.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Кандидатуру Сергея Череченя выбрали 0,9% жителей республики, за ним следует Анна Канопацкая с 0,3% голосов. Против всех высказались 9,2% белорусов, не захотели отвечать на вопрос 13,7% граждан, испортили бюллетень 0,4% человек.

Данные обнародовал глава Центра новых идей Рыгор Астапеня в своем телеграм-канале. Он уточнил, что это предварительные результаты опроса, а, значит, что пока нельзя утверждать, что Тихановская действительно набрала именно 52% голосов.

"Но очевидно, что Тихановская набрала больше, чем Лукашенко", – добавил Астапеня.

Напомним, выборы главы республики состоялись 9 августа. По подсчетам Центризбиркома, за главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,10% граждан. В поддержку его оппонента Светланы Тихановской высказались 10,12% жителей Белоруссии.

23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. На церемонии присутствовали высшие должностные лица и сотрудники силовых ведомств. В тот же день по всей стране прошли акции протеста.

Автор: 2 октября 2020, 14:41 Источник: "Белорусский партизан" ✓ Надежный источник
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Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Игорь Крутолевич
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Автор статьи - Полина Крылова, это уникум. Гнать откровенную пургу, знать бы, что она курит???? Во всех ее статьях глупость и вранье прет со всех щелей.. Есть же хоть какая то журналистская этика, или это не про Крылову.
Larissa kunova
Ответить
Эту тварь больше половины белорусов не знают и не хотят знать.Ее судить надо,баламутную <цензура>.
1

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