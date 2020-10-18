Время Лукашенко истекает: политолог пророчит отступление президента

Согласно теории российского журналиста Виталия Третьякова, время, отведенное на урегулирование ситуации, заканчивается. Теперь Александра Лукашенко ждут более серьезные последствия.

Политолог добавил, что и Светлана Тихановская не является надежным кандидатом в президенты. По мнению Третьякова, такой государственный деятель – "ноль без всех палочек". Однако это еще не значит, что она не сможет изменить политику страны.

Российский журналист уверен, что Светлана действует по инструкции: все ее выступления – это тексты, которые были подготовлены высшей властью. Более того, Виталий Третьяков напомнил о статусе Тихановской.

"Бывшая домохозяйка не имеет права требовать от западных стран самых жестких санкций против белорусской экономики и отдельных лиц государства. И ведь к ней прислушиваются, действуют так, как она сказала, а это не шутки", – подчеркнул эксперт.

Однако Третьяков твердо заверил, что и о силе Лукашенко не стоит говорить. Действующий президент не может в полной мере контролировать ситуацию, тем самым подвергая свой народ опасности.

Если верить словам политолога, Александр Григорьевич уже давно проигрывает. Сейчас же он вынужден отступать шаг за шагом.

Сложившая картина в очередной раз доказывает, что оппозиция борется за власть. Ей же предлагают поучаствовать в составлении нового текста Конституции, продолжив существование действующего режима.