Эксперт: Для Москвы Бабарико более предпочтительная фигура, чем Лукашенко

Кремль надеется на конституционную реформу и мягкий транзит власти в Белоруссии в следующем году. Наиболее предпочтительной фигурой для Москвы является бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, заявил политолог, директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.



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