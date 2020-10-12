Почему России может быть выгодна победа Байдена

Победа Байдена станет катастрофой для сланцевой нефтяной индустрии в США, которая конкурирует с российскими добытчиками на мировом рынке. Если Трамп проиграет, то Демократическая партия вернется к проектам возобновляемых источников энергии, отметил политолог.
Более того, Байден обложит американские нефтяные компании дополнительными налогами, запретит добычу на Аляске и снимет эмбарго на поставку иранской нефти, считает Баширов. Для России такой ход дел несет массу пользы, подчеркнул аналитик.
Победа Байдена даст российским нефтяникам новые возможности для наращивания экспорта, в том числе в США. "Меньше будут мировые объемы сланцевого газа, а значит – меньшая конкуренция в Европе", – сказал эксперт в своем ютуб-канале "Кубометр барреля".
Но это не значит, что для российским нефтяникам после победы Байдена останется только ликовать и снимать сливки с неожиданно свалившихся возможностей, уверен Баширов. Он считает, что в качестве компенсации США могут ввести санкции против российских компаний.
Победа Трампа добавит отечественным нефтяникам и газовикам головной боли, убежден Баширов. Еще один срок эксцентричного республиканца будет означать увеличение сланцевой добычи в США и как следствие – рост давления на мировой рынок.
"При Трампе – понятная политика удушения с одновременным заигрыванием, а вот при Байдене появится окно возможностей", – констатировал Баширов.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. По данным социологических опросов, Джо Байден опережает Дональда Трампа. За демократа готовы проголосовать около 50% избирателей, за республиканца – 43%.
Между тем доверие американцев к своей избирательной системе падает. Согласно опросу института общественного мнения Gallup, в то, что голоса будут подсчитаны честно, верят лишь 59% граждан США.
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