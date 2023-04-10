Президентские выборы в США

Первый президентский срок миллиардера Дональда Трампа подходит к концу. Жителям США предстоит решить, кто займет знаменитый кабинет в Белом доме на следующие четыре года.

Дата выборов президента США – 3 ноября 2020 года. Главным конкурентом Дональда Трампа является представитель демократов Джо Байден. Социологи считают, он может одержать уверенную победу над миллиардером-республиканцем, если не растеряет преимущество перед днем голосования.

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