Уже этой осенью: астролог предсказал свержение и бегство Лукашенко

Дата инаугурации Лукашенко – 23 сентября – была выбрана крайне неудачно, уверен Росс. По мнению астролога, хуже числа для такого важного события не придумать.
Росс указал на неблагоприятное расположение Солнца. "Был жесткий тау-квадрат к планете правления Сатурну от планет Меркурий и Марс в соединении с Черной Луной", – цитирует астролога портал "Главред".
Неудачное расположение звезд и планет в день инаугурации Лукашенко говорит о том, что он будет свергнут, уверен Росс. Он полагает, что белорусский лидер потеряет власть и будет вынужден бежать из страны в нояре этого года.
Под конец осени протесты в республике не только не закончатся, но и приобретут новый масштаб, прогнозирует астролог. Чем агрессивнее Лукашенко будет подавлять оппозицию, тем жестче будет противостояние, заявил Росс.
Он не исключил, что в Белоруссии повторится украинский сценарий. "Развязка случится в ближайшие пару месяцев", – констатировал астролог.
Напомним, что инаугурация Александра Лукашенко стала полной неожиданностью для белорусской общественности и иностранных государств. Пресдавители зарубежных стран на торжественном мероприятии не присутствовали, не было даже российского посла.
По мнению экспертов, Лукашенко решился на "партизанскую" инаугурацию потому, что не хотел всплеска уличного насилия. Политологи напомнили, что оппозиция собиралась устроить массовые акции протеста в день мероприятия.
Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Оппозиция не признает победу Александра Лукашенко. Итоги выборов не признали в Евросоюзе.
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