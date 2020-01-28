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Политика

"Больной человек": скандальному поведению Зеленского нашли страшное объяснение

Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский угодил под настоящий каток из справедливой жесточайшей критики после своего скандального заявления о роли СССР в развязывании Второй Мировой войны. У этих слов есть объяснение, бояться которого, в первую очередь, должен сам украинский лидер.
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Во время своего выступления на мероприятиях, посвященных освобождению Освенцима, Владимир Зеленский поделился с публикой своим оригинальным видением истории. По его словам, СССР вместе с Германией спровоцировали Вторую Мировую войну, что в конечном итоге привело к Холокосту. Таким образом, президент Украины часть ответственности за геноцид евреев возложил на Советский Союз.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По мнению экспертов, выступая с подобными речами, бывший шоумен отстаивает интересы не своей страны, а совсем другого государства. Украине и ее гражданам от таких заявлений только вред. "Если он больной человек, если он мучает свой народ и работает на Вашингтон, ну что сделаешь? Тут ничего не сделаешь", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" констатировал член Высшего совета "Сильной России", Герой России и летчик-испытатель Анатолий Кнышов.

Он отметил, что всю несостоятельность позиции политика можно понять, вслушавшись в речь Владимира Путина в Иерусалиме. Также слова лидера Украины буквально разнесли, не оставив от нее и камня на камне, в ток-шоу Владимира Соловьева. Анатолий Кнышов призвал обратить внимание на высказывание израильского политика и дипломата Якова Кедми.

"Это, как сказал Кедми, больной президент", – заметил Герой России.

Он обратил внимание, что на мероприятия, посвященные памяти Холокоста, и украинский, и польский лидер прибыли, чтобы "полюбоваться", а не покаяться за еврейские погромы и пособничество нацистскому режиму. В качестве примера для подражания эксперт привел президента Германии, который признал ответственность за те события. "А эти вот на Бандер ориентируются", – заключил Анатолий Кнышов.

Для Владимира Зеленского такая причина его скандального заявления является страшным диагнозом. Ведь если раньше многие верили, что украинский лидер трезво оценивает ситуацию у себя в стране и в мире, а все спорные решения обусловлены внешним давлением и провокациями агрессивных националистов, то сейчас становится ясно, что политик начал терять связь с реальностью.

Автор: 28 января 2020, 19:30

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