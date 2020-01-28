"Больной человек": скандальному поведению Зеленского нашли страшное объяснение

Президент Украины Владимир Зеленский угодил под настоящий каток из справедливой жесточайшей критики после своего скандального заявления о роли СССР в развязывании Второй Мировой войны. У этих слов есть объяснение, бояться которого, в первую очередь, должен сам украинский лидер.

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