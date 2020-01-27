"Давно ничего не вливают": скандальное заявление вскрыло постыдную тайну Зеленского

Лидер представленной в Верховной раде партии "Свобода" Олег Тягнибок выступило со скандальным заявлением, обозначив претензии Украины к части Алмазного фонда России. Тем самым, уверен член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", член Ассоциации военных политологов, кандидат политических наук, подполковник запаса Александр Перенджиев, политик указал на серьезные проблемы у своей страны.

"Когда люди не могут нормально управлять государством, они не создают какие-то блага, не наращивают их, они просто все время ищут вокруг, кто им может быть должен и где бы что бы они могли поиметь", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил Александр Перенджиев. Он отметил, что для украинских властей такое поведение типично.

Причем среди стран, которые выдвигаются Киевом в "должники", особенно выделяется Россия. Уже один этот факт говорит об украинских властных элитах не лучшим образом. "Вся их националистическая идеология – что они самые лучшие – что ж они тогда все время у кого-то требуют? Пусть научатся сами создавать какие-то блага. А если ничего не могут, а могут только языком молоть, то это их проблема", – отрезал подполковник запаса.

"Назвать это можно дебильными идеями", – оценил эксперт инициативу Тягнибока.

Также он обратил внимание на то, что скандальное заявление главы "Свободы" выявляет серьезные проблемы самой Украины. "Видно, уж совсем там дела идут в плане бюджетирования и финансирования совсем плохо. Уже, видно, западные партнеры, уже давно ничего не вливают или вливают так мало, что уже, как говорится, становится тяжко. А украсть уже, наверное, нечего – все разворовано и так", – заметил Александр Перенджиев.

Неспособность найти и приумножить внутренние ресурсы, а также опустевшая государственная казна – это серьезные вызовы, на которые президент Украины Владимир Зеленский не смог дать убедительных ответов. Тот факт, что такие заявления вообще звучат на международной арене говорят также о том, что украинский лидер не смог прекратить деградацию правящей элиты своей страны и даже не сумел убедить народных избранников не втаптывать репутацию Украины в грязь.

Напомним, возглавляющий партию "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда в качестве компенсации за оккупацию в XX веке, три голодомора, раскулачивание и коллективизацию. Он попытался убедить людей в том, что с аналогичным требованием успела выступить Польша.