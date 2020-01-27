Наведет порядок: Поклонскую отправили к слабому Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская мечтает отправиться на Украину в качестве российского посла. К желаниям политика стоит прислушаться, считает эксперт.

Президенту Незалежной Владимиру Зеленскому нужна подмога. Хорошим помощником ему может стать Наталья Поклонская, считает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.

"Становится очевидно, что Поклонской сейчас ближе по духу международная деятельность и в какой-то мере даже работа дипломатом. Я считаю, что все будут в выигрыше, если президент России удовлетворит желание Поклонской и направит ее на Украину послом. Там Зеленский толком не может разобраться с Порошенко и всей его бандой уже долгие месяцы. А с Натальей Владимировной, я уверен, что они сообща наведут порядок. Вместе они пересажают преступников, которые устроили Майдан и повинны в смертях десятков тысяч людей. Очевидно, что Зеленский сейчас откровенно слаб и, даже если у него есть желание навести порядок в стране, то у него нет на это достаточных сил. Поклонская в качестве посла России на Украине станет ему надежным тылом", – сказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

Напомним, накануне, 25 декабря, Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения на своей странице в "Фейсбук".

"А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев. Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решетку наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти "мачо" в основном живут на мамкину зарплату). Но Вам просто не дают этого сделать..." – написала Поклонская.

Наталья добавила, что в Киеве у нее осталось незаконченное дело – уголовное. Напомнила, что оно касается госпереворота и прихода к власти Порошенко, Яценюка и Турчинова. Также Наталья Поклонская попросила Зеленского думать о ее предложении, во время задувания свечей на праздничном торте.