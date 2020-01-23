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Умрет в нищете? Зеленский лишил Порошенко самого дорогого

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via/www.globallookpress.com
Несмотря на ожидания украинцев, посадить Петра Порошенко за решетку Владимир Зеленский пока не смог. Но давление новой команды на бывшего президента принесло другие плоды. Выяснилось, что политик больше не является владельцем своего самого ценного актива. 
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Количество уголовных дел против Порошенко на протяжении прошлого года быстро увеличивалось. Сейчас его имя фигурирует в 15 расследованиях. Арестовать бывшего президента новая команда пока не решилась. По всей видимости, ставка была сделана на экономическое давление.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Перспективы конфискации имущества встревожили Порошенко. Осенью прошлого года выяснилось, что политик бросился переписывать активы на других людей, прежде всего старшего сына Алексея.

Еще в августе, пишет украинский портал "Страна", отпрыск экс-президента не имел никакого отношения к бизнесу отца: долей и акций в компаниях родителя у сына не было. Теперь, отмечают журналисты, Алексей Порошенко числится конечным бенефициаром в 50 фирмах.

На сына бывший гарант конституции переписал даже главный актив своей бизнес-империи – кондитерскую корпорацию "Рошен". Формально активы фирмы сконцентрированы в ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" – ей принадлежат две кондитерские фабрики, сбытовая сеть, в том числе за рубежом.

Перешли к сыну и сельскохозяйственные активы Порошенко-старшего. На отпрыска экс-президент переписал компанию "Укрпроминвест-Агро". Среди ее активов – фирмы по производству сахара и муки, животноводческие предприятия. Организации принадлежит около 120 тысяч гектаров земли на Украине.

Впрочем, кое-какие активы в собственности Петра Порошенко еще остались. Он контролирует два завода, телеканал "Прямой" и спортивный клуб. Но уголовное преследование политика сворачивать не собираются, а значит, оставшиеся в его собственности активы вскоре могут также оказаться в руках его старшего сына.

А там, как знать, быть может, в один прекрасный день отпрыск решит стать полноправным владельцем активов отца. Семейные ссоры – дело обычное. А деньги, как известно, развращают. 

Автор: 23 января 2020, 21:48
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