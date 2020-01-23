Умрет в нищете? Зеленский лишил Порошенко самого дорогого

Несмотря на ожидания украинцев, посадить Петра Порошенко за решетку Владимир Зеленский пока не смог. Но давление новой команды на бывшего президента принесло другие плоды. Выяснилось, что политик больше не является владельцем своего самого ценного актива.



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